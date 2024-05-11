Про странных покупателей с Авито.

Аноним 227: Итог- пятый день заказ висит в пункте выдачи, не забирает, на сообщения/ звонки не отвечает..... Спрашивает, зачем просила. Сидит онлайн, делает вид, что не видит. игнор, звонки сбрасывает...
Так если время на получение не вышло, зачем вы кипишите? Тем более майские праздники, может она заграницу уехала, приедет заберет. Может пункт не работает. У меня был случай я заказала в пункт боксберри, пришла в субботу в 4, а он в субботу до 15.00, в воскресенье не работает. А сейчас в праздники может еще более причудливо работает.
Я правда если не могу быстро забрать заказ, сразу предупреждаю, что заберу через несколько дней. Но не все так делают.
Аноним 785: Так если время на получение не вышло, зачем вы кипишите?
Потому что товар ей нужен был на подарок . к 8 мая. А сегодня уже?))) да и понятно, что если она онлайн и игнорит- ну тут какая заграница)) я вас умоляю_))) я же с ней общалась в переписке перед покупкой , никуда она уезжать не собиралась. Подарок нужен был к определенной дате. Сроки все вышли. Тут ежу понятно что передумала.
Аноним 785: Может пункт не работает
пункт работает)) без выходных и праздников)) так что...В любом случае, если она не померла, конечно, а судя потому что целыми днями сидит онлайн в сети, то в любом случае можно написать , что не волнуйтесь - заберу. Это не сложно. однако она прячется как малый ребенок. ну все понятно с ней)))
Аноним 674: Вообще- то деньги списались за покупку
в смысле списались???? они же вам вернулись. Чего несете, божеее Она что себе что ли ваши деньги забрала и не вернула, что вы вдруг "кинутая" стали? деньги вернулись, так кто и где вас кинул?
Аноним 169: в смысле списались???? они же вам вернулись. Чего несете, божеее Она что себе что ли ваши деньги забрала и не вернула, что вы вдруг "кинутая" стали? деньги вернулись, так кто и где вас кинул?
она просто не знает значения слова "кинул"
Аноним 916: продавец, судя по всему, должен потратить свое время и деньги на проезд/бензин, чтобы ей привезти ПОСМОТРЕТЬ. А купит или нет - еще большой вопрос.
Мне тоже один такой писал)) наверное, родственник вашей мадам. Предложил привести все джинсы из объявления ( а там штук 10) ему к метро , чтоб он их " все посмотрел")))))
Аноним 239: качественные, и цены минимальные, лишь бы место дома освободить. А сейчас... что случилось? Где все??
потому , что у вас цены минимальные))) а им нужно бесплатно))) За детскими вещами все сидят в "Отдам даром")))) сидят и ждут ))
Аноним 227,
Так вот именно, что всё равно придётся вернуть, и смысл тогда от этой предоплаты? За 3 коп потом каких только проклятий не услышишь, ещё и отзыв накатают
Аноним 826: За 3 коп потом каких только проклятий не услышишь, ещё и отзыв накатают
Да, у меня тоже одна такая через месяц просила обратно деньги. Хотя я замучалась ее звать приехать забрать товар. Перевела ей деньги , она просила на МТС закинуть, ошиблась на одну цифру , и видимо деньги не туда улетели. я не заметила. В итоге полетели проклятья, чтоб вам боком вышли деньги и т.п.
когда увидела ошибку в цифрах заново перекинула ей. успокоилась наконец. Но нервы измотала знатно.
Kaбанчик: То есть, вы видите оформленный заказ, и не идёте отправлять?
Да. Пишу покупателю: почтой отправить не могу, пожалуйста переоформите на сдэк, боксберри, яндекс. Всегда переоформляют без разговоров. Но основная масса людей всё же адекватные попадаются, и всегда уточняют прежде чем оформлять доставку.
Изредка попадаются нытики, которые начинают ныть что вооот, а почтой мне дешееевле на 5 рублей... такие идут лесом.
Kaбанчик: Согласна. Люблю таких покупателей
Я тоже. И удивлена, что их здесь ругают всяко разно
Аноним 476: А как бы вы поступили на моем месте?
Я поняла, что у вас, кроме этой дамы , покупателей просто нет других или вы реально на полгода снимали с продажи коляску, чтобы дождаться пока она родит? То же самое с шезлонгом - она разово появилась, а вы тут же с продажи сняли? ))
Ответ на ваш вопрос - говорить ей, что будете рады ей продать, но бронировать более, чем на 3 дня не можете- если появится реальный покупатель - продадите.
Аноним 795: на СДЭК согласился и ... оформил почтой
О, это отдельная категория покупателей)) соглашаются с моими условиями и оформляют почтой) Женщина не так давно у меня ботинки покупала, да да боксберри подходит и тут же заказ почтой. Отменяем заказ, она оформляет снова и опять почта 😄 Говорит: у меня карта Почтабанк, может поэтому Почта везде лезет))) Разобрались потом, нашла она где пункт получения выбирать. Иногда приходится объяснять как пользоваться доставкой))
Аноним 795: так он стал просить номер моей карты, чтобы перечислить мне деньги, типа раньше так делал, когда оформлял ПЭК.
Он вам всю сумму за товар плюс доставка. И адрес , куда отправлять
Все.
Какие непонятки ?
За доставку можете на сайте узнать инфо
Вам даже проще. Никаких возвратов и забываний забрать
Аноним 795: Я не первый раз отправляю, никогда мне деньги перед доставкой не падали без оформления
Так вы бы и сказали деньги за доставку + за товар. Раз не на авито заказ. И все.
Вообще это самый лучший вариант.
Аноним 547: Вообще это самый лучший вариан
Sacha66: икак не пойму, в чем проблем
Уже как минимум три человека не понимает , почему
Аноним 795,
Не хочет получить деньги вперед за товар и доставку , а потом отправить . перевод по номеру телефона . все. Проблемы исчерпаны
Эх, выставила духи на продажу, без доставки, район в объявлении написан, адрес в настройках тоже указан.
Нет же, все написавшие с ооочень странных аккаунтов - доставкой отправите?
Да не хочу я с упаковкой заморачиваться!!!
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ну здесь же не лень вести лишние разговоры на две страницы
В смысле "кинутых" ? как будто вы ей деньги перевели и она вам не вернула странное выражение))