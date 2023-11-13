Про странных покупателей с Авито.

Аноним 223: Вечером пишет та же дама, спустя год, говорит приеду, приехала
У нее переписка должна была в этом же объявлении остаться
Аноним 509,
Блин , а мне жалко 35 р! А особенно жалко свое время, я не готова тратить время на очереди на почте и время что бы добраться до туда... Да и деньги я хочу увидеть сейчас , а не потом...
Но наверное это по тому что продаю " свое хобби" от которого получаю удовольствие, а от того что я простою в очереди 30 минут на почте удовольствия я не получу...
Аноним 223: Похоже, даже не помнила о своих сообщениях год назад
У меня всё сообщения в истории остаются, и я вижу, общалась ли я с продавцом ранее
Leto: А особенно жалко свое время
Согласна с вами, особенно если продаёшь вещь недорого, и с первого раза не получается отправить (большая очередь, сбой программы), ещё и авито теперь рейтинг снижает
конФФетка, У меня так же было, Писали, спросили адрес, договорились. Перед встречей пишет, а какой город ? у нас нет такой улицы)) Оказалось Сургут. Правда доставкой купили. Бывает и так.
Аноним 509, А вы думаете терпела, ждала?? Нет, снижала потихоньку, а продала, когда цену обратно вернула. И несколько раз так было, дешево не берут, а дорого берут. По принципу "дешево да гнило, дорого да мило". Заодно и неадекваты отсеиваются, типа я многодетная мать- отдайте бесплатно , привезите к метро....
Снежанна1,
Нет, там все варианты перечислены одной строкой, т.е. я как продавец могу только либо включить все виды доставки, либо отключить тоже все.
А покупатель может выбрать из доступных ему способов. Я понимаю, что у кого-то только почта России в населенном пункте, но я то в этом не виновата.
Аноним 711: Я понимаю, что никто ничего не должен никому, но неприятно как то
а что именно вам неприятно? что вам длину по стельке не сказали? так и не обязаны. размер обуви указан. В чем проблема? что не так? что вам даст длина стельки, если допустим в ширину они могут быть узкие, все равно на примерять на себя.
А если стелька намертво вклеена или пришита? ее ради вас с корнем вырвать?)))
Leto: а мне жалко 35 р!
больше времени жалко, у меня на поездку на Почту по пробкам уходит часа 2. а так как оттуда еду уже дикий час пик, то из-за этой Почты я уже потом никуда не успеваю((
И да, хотелось бы деньги сразу увидеть, согласна с вами.
Аноним 829,
Неприятно , что продавец молча отменила заказ и отправила меня в игнор. Хотя я была предельно вежлива и просто заказала у нее нужный мне товар с той доставкой, которую она сама указала
А вообще, длина стельки обуви одного размера у разных производителей детской обуви гуляет на 1,5 см. Например, туфли 28 размера могут быть 17, 5 см и 19 см по стельке. В первом случае нога моего ребенка в туфлю не влезет, а во втором он из туфель выпадет просто. Как, скажите, покупать обувь с доставкой, не зная ее размера? Сразу скажу, мне нужна обувь была для ребенка на 1 раз для фотосессии, обувь для постоянной носки я покупаю только оффлайн с примеркой естественно
Девочки, я не хочу никого обидеть,но я , кажется, раскрыла тайну, почему у кого то все продается влет, а у кого то хорошие вещи дешево не продаются годами. Возможно, у вас в объявлении не указано описание товара и/или вы не отвечаете на сообщения. Я с таким часто сталкиваюсь. Например, хочу купить куртку. Выставлены куртки, куча объявлений. Минимум в 60-70 проц объявлений- ужасные фото или вообще 1 фото ( а то и вообще из интернета а не реальное) , нет никакого описания- на какую температуру примерно это куртка ( по фото непонятно, зима это или Еврозима или вообще на плюсовую температуру), никакой информации о состоянии, замеров, ничего. Налетай, как говорится ( цена про этом не низкая совсем)
Аноним 829: что вам даст длина стельки, если допустим в ширину они могут быть узкие, все равно на примерять на себя.
А если стелька намертво вклеена или пришита? ее ради вас с корнем вырвать?)))
Не понимаю таких кто вечно эту длину стельки спрашивает. ну вот честно, маразмом со стороны выглядит.
Аноним 711:
Девочки, я не хочу никого обидеть,но я , кажется, раскрыла тайну, почему у кого то все продается влет, а у кого то хорошие вещи дешево не продаются годами.
Мне показалось, или вы и правда считаете, что все, без исключения, продавцы на Авито грезят и мечтают вам продать свой товар?))) Вы так рассуждаете, как будто у них это главная цель в их жизни Вы серьезно думаете, что у всех (!) прям больше нет дел поважнее , чем вам стельки замерять, лишь продать вам какую-то вещь за копейки?
Божееее, ну же бесят такие дамочки! ужас, какие ограниченные. И зацикленные на себе)))
А вам хочется пожелать, покупайте в бутиках и дорогих салонах, если хотите , чтоб все перед вами плясали , и бегали.
А то смешно читать ваши обиженные комменты, про то, как нахальные продавцы не подкинулись и не понеслись, спотыкаясь вам стельки замерять.
Аноним 711: продавец молча отменила заказ
Ну может у нее времени не было с вами в реверансы вступать?)) не? не подумали? может у нее 125 детей на шее))) Я, конечно, ее не оправдываю, но я не знаю каково было ваше общение.
Почему-то когда покупатели молча оформляют заказ, не обговорив с продавцов, никого не раздражает..
Aнoним: Так и пишу. Пишу, что "Стелька не вынимается, по длине примерно столько" и фото. Это сразу снимает вопросы о точном замере.
Я также. Не понимаю правда в чём проблема измерить стельку. Это же быстро
Aнoним: Аноним 829:А если стелька намертво вклеена или пришита? ее ради вас с корнем вырвать?)))
Так и пишу. Пишу, что "Стелька не вынимается, по длине примерно столько" и фото. Это сразу снимает вопросы о точном замере.
У меня маленькая рулеточка-брелок. Я ей достаточно точно замеряла стельку внутри ботинка при написании объявления. Мне же проще, всё сразу написала, больше к вещи не возвращаюсь.
Аноним 711,
С вами соглашусь про качество объявления.
Вот ищу себе куртку, нахожу вроде нужное. 1 фото, в тексте: тёплая, носила 2 раза. В сообщениях легко и просто уточнила замеры и из чего утеплитель. И когда я уже собралась ехать, продавец написал, что завтра днём ждёт другого покупателя, кто раньше написал. Вот блин(
Авито доставку не умеет, это тоже успела уточнить, т к другой конец города .
А так, если по уму. Несколько фото, состав, замеры. И если к тебе уже собрались ехать, нажми "
зарезервирован" Забронировать. Я бы даже не стала писать спрашивать ничего. Максимум, что готова выкупить следующей, если первые не заберут....
Люди разные, подходы разные. Я продаю так, как хотела бы сама покупать. Другой просто продаёт.
Аноним 84: И если к тебе уже собрались ехать, нажми "зарезервирован"
Это вы где там такую кнопку видели?
Эта надпись появляется, если авито доставкой уже заказано.
Аноним 332: Не понимаю таких кто вечно эту длину стельки спрашивает. ну вот честно, маразмом со стороны выглядит.
Странно, что вы это не понимаете. На днях купила сапожки зимние Котофей 21-22 размер указан, они на 1,5 см *больше ***** осенних ботинок Котофей 23го размера. Одна фирма и в одном магазине куплены. А уж на Авито тем более не пойми что и сколько см, вполне логичный вопрос.
Aнoним: Вот зачем это? Какая цель у этих продавцов?
Примерно такая же, как как у тех, кто удивляется вопросу о длине стельки))
Вы не авторизованы и не можете оставлять сообщения.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после входа Вы вернетесь на эту же страницу).
Сообщения сохраняются в переписке, писала она же.