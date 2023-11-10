Про странных покупателей с Авито.

Аноним 59,
Зато авито молодцы, вынуждают даже таким отвечать, если не ответить, то рейтинг упадет и в дальнейшем преимуществ не будет.
Давно уже пора ввести тоже самое насчет адекватности покупателей, чтобы у продавцов была возможность изначально с такими не связываться и у них не было возможности отзывы оставлять. А то какая-то игра в одни ворота получается
Аноним 826: Зато авито молодцы, вынуждают даже таким отвечать, если не ответить, то рейтинг упадет и в дальнейшем преимуществ не будет.
Что за рейтинг такой и какие преимущества? Что-то не в курсе. Я многим не отвечаю, когда по 30 сообщений разом прилетает на востребованный товар. Рейтинг не меняется.
Трезвый Чебурашка: Что за рейтинг такой и какие преимущества? Что-то не в курсе. Я многим не отвечаю, когда по 30 сообщений разом прилетает на востребованный товар. Рейтинг не меняется.
У всех постепенно его вводят
До вчерашнего дня у меня его тоже не было
Аноним 826,
Все понятно,им нужны личные данные.Потому что отвечаю я например всегда быстро
Aнoним: почте платная для Авито стала. Не слышала пока, это уже перебор, если честно. Скоро со своим скотчем надо будет ходить. Продавец все должен и упаковать и быстро отправить и еще 5 % заплатить. А покупатель тогда что? Красавчики.
Авито монополист и этим все объясняется. При отсутствии конкуренции с клиентами можно творить все. Мы поворчим и дальше будем пользоваться. Придумал бы кто-нибудь другую площадку. Тогда бы и боролись за клиента, как сейчас маркетплейсы, например. Хочу тут куплю, хочу в другом месте.
Аноним 833: Продавец все должен и упаковать и быстро отправить и еще 5 % заплатить. А покупатель тогда что? Красавчики
Да вообще бред, столько ненормальных на Авито, некоторые пишут, просто развлекаются и что теперь, даже таким нужно отвечать?
Или например ,у нас на почте два выходных дня, теперь нужно в другое отделение куда-то ехать, чтобы в тот же день отправить?
Еще и не пропускать звонки. А если я в это время занята?
С этой Авито доставкой, мало ли по каким причинам я отменила, ситуации разные были, например дама не обсудив со мной ничего оформила её, потом пишет, просит туда ещё дополнительно кое-что положить из другого объявления. Я ей говорю за это будет переводом, она возмущается, говорит при получении, если всё нормально, тогда переведёт. Тоже нужно соглашаться, чтобы угодить? Нет конечно, пришлось отменить, потому что одну вещь ей ни в какую не надо было, только две и оплатит после получения.
Ага, щаз!
Недавно увидела, что "Можно оплатить вещь при получении". Нормально так! назаказывают себе бесплатно и либо не получат либо забудут. Сейчас может отсутствие денег сдерживает. Ачотакова, бесплатно же, как в маркетплейсах.
Аноним 833,
Да вообще такого не должно быть, что продавцов нагнули со всех сторон, а покупателям никаких рамок и ограничений, сиди развлекайся и порти нервы (а теперь ещё и рейтинг) продавцам.
Аноним 833: Придумал бы кто-нибудь другую площадку. Тогда бы и боролись за клиента
Была юла. Но померкла
Олька72: А мне наоборот больше всего нравится авито доставкой отправлять. В том числе и по екатеринбургу.
Я покупатель. Очень рада, что есть такие продавцы. Не нужно подстраиваться друг под друга. Тратить время и силы на поездку на общественном транспорте с маленьким ребёнком на другой конец города. Всегда предварительно согласовываю с продавцом в личке, не ошибочно ли включена авито доставка и какой службой продавцу удобнее отправить. Нет так нет.
Спасибо продавцам, никто не подвел. Товары (в основном игрушки и детская одежда соответствовали описанию).
Аноним 953, Идеальный покупатель, больше бы таких, от души спасибо Вам от имени продавца.)) При отправке по Екатеринбургу у меня еще ни разу вещь не вернулась.
Я тот продавец, который отвечает фактически тут же. Если это не ночь. Упаковываю сама, отправляю всё. Отвечаю на кучу вопросов, высылаю видео. В ответ обычно даже спасибо не пишут, тишина, сиди гадай. При этом уровень у меня красный. Да, личных данных нет и пока обязательства у меня их там предоставить нет. Странные ребята. По сути, я там деньги не зарабатываю, за копейки продаю. Отзывы прекрасные. будет всё сложно, вообще оттуда уходить да и всё.
Аноним 785: Так можно нажать на его имя и в меню выбрать "пожаловаться".
Я, конечно, пожаловалась, вот что мне ответили:
Аноним 59: Поддержка поддержала)
ПРОСТО нажмите заблокировать
Ага. А мы вам снизим рейтинг за то, что игнорируете покупателей
Трезвый Чебурашка,
у меня вчера появилось, я в красном списке обалдела немного, всегда считала, что я очень лояльный продавец и покупатель а оно вон как
Aнoним: некоторые почтовые отделения работают через день или по полдня
а у меня почта вообще до 18,00 уже пару месяцев точно - я сначала получала посылку (в пн пришла, а я забрала только в пятницу - потому что работаю в пятницу до 17,00 и это единственный день в будни, когда я туда попадаю), а вчера отправляла - оформили заказ 07.11 в 10 вечера, отправка до 09,11 включительно - 8 числа я никак не успевала отправить, по делам ездила, и отправила только вчера после работы (возле работы нет рядом постоматов для отправки) , в общем это я к тому, что из красного цвета мне не выбраться и это я в екатеринбурге живу и то отправить не могу. Бесит
Аноним 833: Продавец все должен и упаковать и быстро отправить и еще 5 % заплатить.
я отправкой стала отправлять с октября только. Видимо и закончу ноябрем. Носится савраской после работы чтобы отправить резко быстро и еще и оплатить упаковки /доставки
Аноним 826: у нас на почте два выходных дня,
тоже - в воск и в пн - не работают, на неделе до 18.,00 - поэтому почтой не отправляю - туда нереально попасть, а в субботу очередь
Олеся: Я тот продавец, который отвечает фактически тут же
я так же. Причем все замеры, фото дополнительные отправляю - и да, в ответ вообще не факт что ответят
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