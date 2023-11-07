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Про странных покупателей с Авито.

Аноним 377

Цвяточеk,
La isla bonita,
Аноним 537,
Дак она же отвечала ,типо ок,знак )))))) написала б сразу не отправлю.я конечно не расстроилась ,но как то странно и смешно

Аноним 377

La isla bonita,
Дак можно же написать,а не слать смайл ок))))напиши ,не буду.она посмотрела оплату,нашла ее и типо приезжайте .там же понятно,что я доставку оплатила . Сейчас билет на самолёт куплю и слетаю )))))

Аноним 495

У меня на днях произошла ситуация на авито. Написала продавцу в личку, что хочу купить игрушки авито доставкой, прошу подождать сутки, т.к ждала деньги. Ответила, что если не заберут самовывозом, она обещает мне что я первая на авито доставку. Захожу на сл.день оплатить, вижу надпись- зарезервировано. Спрашиваю у нее, продали? Она да, девушка купила оплатила, меня не известив. Я говорю, а как же наша договоренность? Прошу сделать отмену заказа, опередившей меня, продавец отказалась, типа оплачено уже. Извините. Очень мне обидно стало.

Аноним 715

Аноним 495: Она да, девушка купила оплатила, меня не известив.

Действительно такое возможно не обижайтесь на продавца

Аноним 578

А мне сегодня на Авито удалось купить куртку Керри на рост 158 в отличном состоянии за 1500р. Встретились в ТЦ, померил сын, как тут и было. Повезло, что все удачно сложилось.

Аноним 58

Aнoним: последний раз 6 часов ждала курьера. Вот как эта доставка подключилась

Ксэ?
Месяц назад заказала вещь.через ксэ.продавец согласился только на эту доставку.курьер без звонка и предупреждения приехал домой.у меня дома бабушка.а я уехала из дома на весь день. У меня на авито второй номер.телефон дома оставила. Курьеру надо было код из смс сказать. Бабушка так и не смогла тел разблокировать.чтоб код увидеть
В итоге я курьеру говорю:уезжаете.я вечером вернусь
Прийдется вам ещё раз ехать к нам,раз не звоните с примерным временем приезда.
И это уже раза три четыре. Они не предупреждают,когда примерно будут
Например:ждите 7 сент с 9 до 13 курьера.

Аноним 940

Аноним 495: Она да, девушка купила оплатила, меня не известив. Я говорю, а как же наша договоренность? Прошу сделать отмену заказа, опередившей меня, продавец отказалась, типа оплачено уже. Извините.

Поэтому да, я оплачиваю сразу, если мне вещь нужна и всё устраивает по фото и описанию.
Потом уже списываюсь с продавцом. Заказ можно отменить в любой момент с обеих сторон.

Аноним 495

Oriental, А чего так категорично?
Почитав эту тему и в телеграмме сообщения в группе Авито, сразу предлагаю внести всю предоплату, просто переводом на карту. В моем случае- продавец не хотела отправлять доставкой, ждала кто заберет самовывозом первые сутки. Договорились на сл.день, причем она сама обещала, за язык ее никто не тянул.
Я как раз ждала деньги от своей продажи, тоже авито доставкой, но были и свободные деньги, да.
Кстати, почему я стала уточнять сначала в личку об отправке. Был случай, когда заказала дет.сапоги, авито доставка была у продавца подключена, я молча оплатила, а она сразу сделала отмену, ответив, что только самовывоз и деньги возвратные мне назад шли чуть ли не месяц.
Да, бывают покупатели которые и "по ушам ездят" , обещают забрать, и я уже у вашего дома, и в итоге никого.
Я сама много продаю, и бывает практикую с покупателями , они скидывают деньги за покупку мне на карту, я ставлю в объявлении минимальнуб цену, 50 руб, например и авито- доставка им обходится дешевле иногда. Но не все соглашаются, их право.

ЛараШ
мама
Екатеринбург

Аноним 495,
Честно, я б тоже не стала ждать. Столько уже так было, забронируйте, подождите, было муж выезжает, через 30 минут будет, третий год муж едет. Поэтому, кто вперёд оплатил, тот и получил. Но я бы и обещать не стала на месте продавца

Аноним 58

Аноним 495: деньги возвратные мне назад шли чуть ли не месяц.

У меня ни разу так не было
Возврат сразу же

Аноним 58

Я выставила зимние кроссовки в идеальном состоянии.не прижились в гардеробе
Сейчас цена новых около 15.я выставила за 4тр.
Сразу пишет дама:давайте за 3.и авито доставка. (Она у меня не подключена). Я говорю:ладно. Согласна.но +5% за комиссию с вас.она сразу слилась
Че к чему эти уговоры меня на скидку были?25% скидку выбросила, а плюс 100 р зажала.

Аноним 495

На днях пишет мне женщина, просит отправить Сдэком, т.к. в них в поселке только почта и сдэк,
многие, говорит, отказываются отправлять. Вообще без проблем, скинула мне на карту, мы дома с ребенком собрали ей пакет, и еще пакет книг и игрушек добавили в нагрузку.
У нас на жби на почте толпы, отправку решили сделать сдэком.В сдэке для авито доставки бесплатно дают маленькую упаковку, докупили там коробку за 150 руб и отправили.
Удобная штука авито- доставка, у меня все покупатели хорошие и обязательные, кучу всего продала и купила.

Аноним 833

Аноним 495, У меня часто ночью заказывают, сказывается разница во времени. Часто просто заказ без переписки. Если все устроило, так же без переписки отправляю.

Аноним 833

Столкнулась с тем, что покупатели на нашем юге (Сочи, Крым) относятся к Авито как к маркетплейсам. Какие-то они там не ответственные , расслабленные и все им должны. Последний раз отправляла и думала, что трижды в одну воронку не попадает. НЕТ, попадает именно с южанами!
Три раза отправляла Авито доставкой и три раза вещи возвращаются. Только один раз написали, что ошиблись в мерках, но я уверена и не проверяли. Пишу все мерки четко, фото есть. Вчера вообще возврат без объяснений: просили скидку, я согласилась и две недели вещь ехала в Сочи. Теперь две будет ехать обратно.
У кого есть такие же покупатели с югов, поделитесь или мне уже кажется.

Аноним 833

Пишут, чтобы повысить ваш уровень с желтого на зеленый быстрее отправляйте посылки. Ну ОК,тогда я хочу видеть рейтинг покупателя с отзывами продавцов и уровнем ПОЛУЧЕНИЯ ПОСЫЛОК. То есть я при отправке максимум на следующий день должна поторопиться, а им все можно?? И ведь спросишь, все недовольные такие, важные, что это я их тут отвлекаю. Понимаю, когда не получают день-два-три. НО неделю!
Самое обидное, когда пишут "отправьте побыстрее", а сами не чешутся получить. Или откажитесь уж, посылка не будет лежать неделю в ПВЗ.

Аноним 383

Аноним 495: прошу подождать сутки

Знаете как часто такое пишут. Потом просто пропадают. Молча.
Надо было предложить какую то символическую сумму (200 р.) кинуть на карту и на сутки снять объявление.
Если бы девушка отменила заказ, то покупательница ей бы накатала отзыв негативный и принципе была бы права, потому что она же оплатила и ждала оплаченный товар.

Я жду, когда встретиться, отправить не получается по моим причинам. Чужие причины не мое дело. Все пройдено, шишки набиты.

Аноним 833,
Когда отказываются (выше рассказывала: ой я вдруг переехала), я максимально долго не иду за возвратом. Я время потратила отправить, пусть теперь тоже ждут возврат денег долго .

Аноним 833

Аноним 383, Деньги за отказ падают им сразу? тогда смысла нет. Кто отказывался- напишите.
Вот если бы деньги падали покупателю, когда я получу посылку, тогда ДА . И ехать будет 3 недели обратно и я идти за ней неделю.
Сейчас конечно покупатели тапками закидают, что это еще ждать свои деньги! У продавца и покупателя разное положение и "разные берега", одного мнения не будет.

Аноним 785

Аноним 833: Пишут, чтобы повысить ваш уровень с желтого на зеленый

Аноним 833,
Я не вижу, где у меня такое. Или это ещё не у всех?

Аноним 833

Аноним 785, "Качество сервиса" в личном кабинете

Аноним 785

Аноним 833,
Не вижу ни у себя, ни когда продавцов смотрю

Аноним 833

Аноним 785, у продавцов не увидите, это личная информация.

Аноним 383

Аноним 833: Деньги за отказ падают им сразу? тогда смысла нет.

Нет, когда товар получен продавцом и продавец не имеет претензий к товару.

Аноним 833

Аноним 383, Из правил Авито: "Посылку уже отправили или вы отказались от товара в пункте выдачи: деньги вернутся в течение 5 рабочих дней." Тут все понятно, то, что посылка едет по всей России уже мои проблемы и ждать и тянуть с получением нет смысла. Я больше чем уверена, что если было так, как вы пишите, то покупатель бы издергал меня "ну когда же я получу возврат!", он уже давно забыл о посылке, деньги давно у него и за товар и за доставку (добренький Авито, все оплатит).
"Если вы покупали товар у компании на Авито, продавец проверит вернувшийся заказ. На это мы даём 2 дня. О такой проверке мы предупредим в вашей переписке на Авито."
А если у меня будут претензии, то это уже мои проблемы и "безопасная сделка Авито" во всей красе- фиг что добьешься.
Что-то меня сегодня прорвало, за выходные весь мозг вынесли.

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