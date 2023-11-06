Про странных покупателей с Авито.

У меня вот самый странный случай сейчас. Продаю диван под перетяжку. Продаю за 2000. Его уже заняли и ждут когда я дам добро вывезти.
И вот прицепился ко мне мужик. Поднимает цену. Последняя его цена 3500 и он уверен что я ему продам. А я ему не продам, потому что пообещала другим. Ни за сколько не продам. Совсем не продам. А он почему-то не верит
Аноним 377: А вот это вообще прикол .Была подключена Авито доставка
У меня тоже подобное было
Сумка женская (около 3000) авитодоставка подключена
Фоток много, качественные, мне все понятно, жамкаю, оплачиваю, хожу счастливая
Проходит день, не отправляет
Проходит второй
На третий день пишу что то вроде - отправите когда, а то заказ скоро в тыкву превратится. Ответ убил - сначала договориться надо вапщета. Я тоже знатно офигела.... Отправила потом, правда. Но я так и не поняла, о чем договариваться надо было.... В ноги пасть чтобы продала? У меня только вариант, что она за доставку накинуть хотела,а не успела.....
Цвяточеk: меня только вариант, чтоб она за доставку накинуть не успела мне.....
Дак у половины подключена доставка, а они даже не догадываются. Ну и комиссию за доставку оплачивает продавец, не все хотят. Поэтому она могла не знать что доставка подключена
1580: Ну и комиссию за доставку оплачивает продавец
По моим наблюдениям 50/50
Иногда мне как покупателю доставка стоит 349
Иногда 49
Но вот если покупатель сразу видит, сколько с него, то продавец, получается, не знает до последнего
1580: Дак у половины подключена доставка, а они даже не догадываются
Ну может и так, но я как покупатель то в чем провинилась? Какие претензии?
Мне кстати, уже сильно после, просто вещь не отправили. Полагаю именно по этой причине
Цвяточеk: Иногда мне самой доставка стоит 349
Иногда 49
Это вам как покупателю, а еще продавцу комиссию оплатить нужно, вот например моя отправка товара покупателю.
Цвяточеk: продавец, получается, не знает до последнего
При подключении доставки сообщается что будет комиссия, но вот как в случае когда она подключается автоматически даже не знаю🤷♀️
Цвяточеk: но я как покупатель то в чем провинилась? Какие претензии?
Ровно как и продавец он не знает об этом, это платформа Авито специально делает, типа, авось прокатит и кто-нибудь да отправит, вот у вас видимо так и получилось
1580,
дак там если через авито доставку все оформляете , то с покупателя 5 % снимают и это сразу видно , какая сумма вам придет, вы можете отказаться,но по мне так очень удобно и безопасно так продавать
Аноним 56: то с покупателя 5 %
В моем случае с продавца, то есть с меня, скрин выше прикрепила.
Аноним 56: по мне так очень удобно и безопасно так продавать
С этим поспорить могу, мне вернулась как то не та вещь что отправила, после этого Авито доставка только на те товары которые потерять не жаль.
1580: Ровно как и продавец он не знает об этом,
Я как покупатель все же исхожу из того, что продавец знает что делает
Если уж вышло что не знает, дак скажи нормально нет, не отправлю
Получается она не смотрит что у нее в объявлении, а я виновата?
Ну и потом, реально из за 50 рублей это все?
Или на почту идти не хотела?
Я то просто думала, что когда покупать платит 100 за доставку, остальное платит продавец. А если нет, дак тем более странно
Цвяточеk: Ну и потом, реально из за 50 рублей это все?
Смотря ведь сумма какая была изначально за товар, может вовсе и не 50р быть.
А может из-за
1580: мне вернулась как то не та вещь что отправила,
Цвяточеk: дак скажи нормально нет, не отправлю
Это да.
С этими доставками вообще бардак, разозлил дико в этот раз.
Разместила несколько объявлений с продажей детской зимней одежды по цене 200-300 рэ. 100 раз проверила, что везде отключена доставка. Посыпались сообщения с просьбой отправить. Всем добросовестно отказала, потому что просто хочу избавиться от вещей, освободить место, заморачиваться отправкой не планировала. Спустя несколько дней куча уведомлений.. и все мои эти вещи по 200 рэ заказаны с доставкой. Причём в 3х случаях заказали те, кому отказала в подключении доставки.
Вот что это?
Все заказы отменила, гневных сообщений и отзывов получила.
Цвяточеk: У меня тоже подобное было
Сумка женская (около 3000) авитодоставка подключена
Фоток много, качественные, мне все понятно, жамкаю, оплачиваю, хожу счастливая
Проходит день, не отправляет
Проходит второй
На третий день пишу что то вроде - отправите когда, а то заказ скоро в тыкву превратится. Ответ убил - сначала договориться надо вапщета. Я тоже знатно офигела.... Отправила потом, правда. Но я так и не поняла, о чем договариваться надо было.... В ноги пасть чтобы продала? У меня только вариант, что она за доставку накинуть хотела,а не успела....
Ну я как покупатель обычно уточняю какой транспортной будет удобнее отправить, конечно смотрю на свои предпочтения и предлагаю из того, что мне удобно.
Сейчас я продавец и покупатель оплатил почту, а она у нас 3 раза в неделю работает, мне не очень удобно, но отправлю. У покупателя ничего другого не даёт выбрать(
Аноним 58: Почему с покупателя
ссори , с продавца конечно...можно и другую доставку оформить, через авито вообще долго все как то, даже по городу 3 дня идет...
Аноним 377,
Ну подтупливает)
1580: Это не она просит, а система Авито, после определенных слов или общения
Это она, но могла случайно ткнуть "запросить отзыв". Авито само просит по-другому, типа "поделитесь впечатлениями о продавце", а конкретно это сообщение - от продавца.
Там же чётко написано - продавец просит оставить отзыв.
Аноним 537: Авито само просит по-другому,
Авито просит по разному, это системные наборы шаблонных фраз, у меня магазин и продаем через Авито тоже, и мне часто пишут с вопросом почему я запрашиваю отзыв, а я не запрашиваю, у меня их и так более 200😁. Поделиться в впечатлениями (обычно после закрытия объявления) причем приходит всем кто когда-то по этому объявлению мне писал, а продавец просит оставить(после переписки со мной сразу может прийти)🤷♀️
Аноним 377,
Так и оставьте отзыв, раз просит. Что продавец не определился отправляет он доставкой или нет
А если случайно доставка подключается, то и проверять надо хоть после публикации, что там с объявлением))
Аноним 795,
Я так тоже случайно ткнула, после одного вопроса. Когда профиль хотела посмотреть, там эта кнопка рядом, просто промазала. Не вижу ничего удивительного, проигнорировали да и всё.
Цвяточеk: А если нет, дак тем более странно
Человеку в моменте может быть неудобно , некогда: отпуск, командировка, аврал, болезнь. Продавец прав, что надо договариваться, банальное здравствуйте , можете отправить тогда то никто не отменял. Это не маркетплейс а частное лицо
La isla bonita: Человеку в моменте может быть неудобно , некогда: отпуск, командировка, аврал, болезнь.
Вроде как все взрослые люди, сами способны свои риски оценивать.
Я обычно снимаю объявление в таком случае.
У меня если объявление активно значит покажу
Если есть доставка значит отправляю
Если не могу отправить, пишу что не могу
Кароче, пофиг, причины мы все равно не узнаем
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Это не она просит, а система Авито, после определенных слов или общения, или закрытия объявления приходит запрос об отзыве