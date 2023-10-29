Про странных покупателей с Авито.

Хочу спросить у бывалых "продажников" Авито.
Может кто сталкивался с таким, может новый вид развода. Пишет покупатель по товару. После приветствия, сразу спрашивает адрес, где типо забирать? И не интересует его никакие детали товара. Хотя нюансов у этого товара много. И человек, который хочет его приобрести, вроде как должен поинтересоваться сначала, так как в самом объявлении информации минимум.
Проваливаюсь в профиль покупателя, а там нет ни активных, ни архивных объявлений. И сам профиль создан месяца два назад. Только номер телефона подтверждён. И всё. И сам человек иностранец с ближнего зарубежья.
В моём профиле есть данные улицы, ближайшей ко мне. Т.е человек, всегда сможет сориентироваться примерно по адресу.
Вот скажите часто вам пишут покупатели, которые сразу требуют номер телефона или адрес? Или у меня уже паранойя? Просто после того, как обманули на авито мою знакомую, стала очень внимательной
Аноним 145,
Бывает так. Вы пишите улицу и номер дома.В квартиру не пускайте,товар отдавать в подъезде,на 1 этаже.
Аноним 145,
Я почти всегда у входа в ТЦ отдаю, или у работы, никаких квартир
Аноним 145: зарубежья
Только один раз быстро забрали (пакет с мужской обувью), все остальное время - оооййй, подожди через неделю смогу
Аноним 145,
У меня так было, первый вопрос где в городе находится (не Екатеринбург), второй уже про состояние. Купили без торга, вещь не дешёвая
Аноним 260,
Аноним 652,
МамаДома,
Спасибо, просто не так часто продаю на авито, и сама никогда не спрашиваю точный адрес сразу же. Если конечно он не написан в объявлении. А у меня написана улица.
Аноним 145,
У меня несколько раз покупали товарищи с ближнего зарубежья. Идеальные покупатели, вопросов почти не задают, спрашивают адрес и время, приходят вовремя, выношу к подъезду, деньги наличкой отдают.
Аноним 785: А я сколько раз на почту записывалась, всегда на время ближайшее, т.е. через час.
лэнка: Я так отправляла,2900 на карту.Цену меняла на 100 рублей,все нормально прошло.
я тоже так отправляла один раз. Вопрос , что будет если так делать систематически?))) Авито поддержка последнее время совсем неадекватная стала! это видно по отзывам у людей
Не по теме, а может и по теме))))
Подскажите, знающие. Если товар уже в доставке , где то едет к покупателю, но мне каждый день пишут, что хотят купить, можно объявление снять с публикации???
Надоело отвечать.
Ну ведь видно в карточке, что товара уже нет.
Нет, каждый день : а авито отправите? А в Екатеринбурге бываете? А где можно купить???
Aнoним: много с ближнего зарубежья. 90% спортивного снаряжения у меня покупают именно они.
Продавала Спецлдежду. В основном южане писали. И как всегда . Если к примеру, цена 2000, пишут за 500р возьму. Не отвечаешь - задолбают. Точно возьму! Прям хоть сейчас приеду заберу. Да ей цена такая и есть, чего вы дорого выставили. долго продавать будете.
Когда одному сказала , что торг не уместен. Мне в ответ стоооолько негатива прилетело! - Это рынок! на рынке каждый свою цену предлагает! и финал: пишет мне : "Покупатель всегда прав!" . и оставляет негативный отзыв))))
Тоже напишу. Дочка книги продает, которые почитала и больше не планирует, книги ее, дарили ей. И вот, покупает дама книгу, которая продается по цене 1200 р., за 150 рублей и ставит ребенку 3 звезды за поврежденные уголки. Ваще в шоке над народом. Позорище. Купить книгу задаром и еще возмущаться.
Хочу рассказать ситуацию с Авито. Видимо, практикуют они сейчас такое.
Выставила три ходовые позиции, по одной из которых 170 просмотров за первый час, 15 в избранное положили. По двум другим - чуть меньше.
И - оппа! Пропадают мои объявления! Их нет нигде! Исчезли!
Появились на следующий день. С предложением - 70% скидки на продвижение.
Продала в итоге одну позицию. А так - подзатухло(
Аноним 532,
Уголки были видны на фото или описаны в объявлении? Если да, сможете оспорить отзыв в техподдержке. Если нет - составить грамотный ответ на отзыв, но без наездов, описать ситуацию. Тогда эта оценка будущих актуальных покупателей не отпугнёт.
Аноним 532: Тоже напишу. Дочка книги продает, которые почитала и больше не планирует, книги ее, дарили ей. И вот, покупает дама книгу, которая продается по цене 1200 р., за 150 рублей и ставит ребенку 3 звезды за поврежденные уголки. Ваще в шоке над народом. Позорище. Купить книгу задаром и еще возмущаться.
Ну она видела уголки , когда забирала? она у ребенка вашего забирала? ну вообще у людей совести нет тогда!
Или может она по доставке получила? так все равно на фото-то видно. Обжалуйте отзыв.
Или давайте я вам хороший отзыв напишу?) напишите мне в личку, скиньте ссылку на объявление, я вам 5 звезд поставлю. чтоб девочка не расстраивалась, очень неприятно, наверное.
Отдавала вещь за шоколадку. Покупательница не прочитала текст, решила , что бесплатно. Когда в переписке написала ей про шоколадку, все! оставила плохой отзыв.
Авито на обжалования убрал отзыв, она снова оставила. И все, теперь уже на обжалования авито уперто отвечает отказом.
При чем отзыв со оценкой, объясните мне , кто знает, почему с оценкой? ведь по сути же мы не договорились, должен быть без оценки.
Спрашиваю поддержку почему так, ответ вообще невпопад: Мы проверили отзыв , удалить его не получится. Так я вроде и не просила удалить при чем ут.. вообще ответ не в тему
Аноним 227: объясните мне , кто знает, почему с оценкой?
Когда выбираешь "сделка сорвалась", то публикуют с оценкой.
Аноним 227: Отдавала вещь за шоколадку. Покупательница не прочитала текст, решила , что бесплатно. Когда в переписке написала ей про шоколадку, все! оставила плохой отзыв.
Бесят такие наглые халявщики, совсем уже совести нет.
s2022: а
по авито-доставке заказывала, дочь еще на почту сходила отправила)
s2022: скиньте ссылку на объявление, я вам 5 звезд поставлю
спасибо большое), у нее есть уже два положительных отзыва))), особенно не расстраивается, у нее психика крепкая, больше я за нее огорчилась и поразилась людской наглости)
Аноним 940: Не по теме, а может и по теме))))
Подскажите, знающие. Если товар уже в доставке , где то едет к покупателю, но мне каждый день пишут, что хотят купить, можно объявление снять с публикации???
Надоело отвечать.
Ну ведь видно в карточке, что товара уже нет.
Нет, каждый день : а авито отправите? А в Екатеринбурге бываете? А где можно купить??
Можно, в раздел зайдите с активными заказами, нужно выбрать нужный и там можно снять с публикации. Я так всегда делаю, чтобы не доставали вопросами и бронью места в очереди на товар))
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Обязательно будет
Особенно для компаний ничего хорошего не будет, если кто-то захочет конкурента устранить.