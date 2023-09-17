Про странных покупателей с Авито.

Аноним 927: Вы почему записью на почту не пользуетесь? Удобная же вещь
Потому что не на всех почта работает онлайн табло)))))))
И вообще талончики не везде дают.
Или терминал сломан и все в живую очередь стоят
А работники руками разводят)))))
Случаев много
Не думайте,что я из леса дремучего
Аноним 58: работает онлайн табло)))))))
И вообще талончики не везде дают.
Так речь идёт о записи через сайт "Почты России", не через терминал в отделении
Аноним 58: Где такая почта чудесная?
Везде так на почтах, давно уже электронные талоны. У себя в приложении записываетесь и приходите к своему времени. Но я всё равно почту не люблю, мне до неё ехать надо, или идти пешком полчаса.
Аноним 927,
МамаДома,
Спасибо!
Аноним 537: Везде так на почтах, давно уже электронные талоны. У себя в приложении записываетесь и приходите к своему времени. Но я всё равно почту не люблю, мне до неё ехать надо, или идти пешком полчаса.
Не во всех отделениях есть запись ))))
Я вам открою секрет
Мне вчера весь день писала женщина, кучу фото дополнительных просила, но это пофиг. Приехала в итоге еще с подругой мужем и у каждой по ребёнку. Зашли обе, одна взяла ребёнка мерить в дом (живем в частном доме) у подруги муж и ребенок остались на улице, потом смотрим в камеры, а они как у себя дома - пошли на площадку, муж засунул ребёнка в батут, тот там скакал. Ну спасибо что бани у нас нет, а то зашел бы мыться. Ужас просто. Такие первый раз были, обычно кто приезжал и дети просились на батут, родители говорили им что мы не в гости сюда пришли. А тут вон норм, сразу пошли к батуту
Аноним 887,
Ужас какой. Я вот посмотрела когда камеры подумала надо было в дядькину машину пройти и покататься. Но он бы ведь возмутился на это, а батут поди норм думает. Че нам жалко что ли
Аноним 927: Вас эта очередь не касается. Вы подходите к своему времени, допустим к 11:15, и говорите в окошко, которое у вас указано, что вы по времени подошли. Как только освобождается окно сразу вас приглашают, или сами и подходите. Очередь это отдельная история
Аноним 927: причем здесь табло? Талончики? Они какое отношение к вам имеют
8 человек в очереди
Стою уже 15 мин
Он лайн записи в это отделение нет.
Экрана с талончиками тоже
Пришло заказное письмо.надо забирать
Аноним 927: Вы записались на почту? опять же нет, потому что у вас нет записи на почте.
Нет записи в это отделение онлайн.есть такие отделения.
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Sovi,
Громко сказать что по записи! Оператор отреагирует