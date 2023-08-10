Про странных покупателей с Авито.

orhidey: пазлы
Ну пахлы спорно. Как собрать картину, если деталей нет)) а конструктором можно и без десятка деталей поиграть, раз просто россыпью продавали. Хотя опять же, я пазлы собираю просто из-за процесса. Если в конце не будет деталей, то и ладно. Всё равно потом разбирать это всё)))
orhidey: нее.Девушка пишет-можно вечером? Я-напишите, если соберетесь ,перед выходом.
Вы несколько дней продаете,а мне надо конкретно перед отъездом,в запасе 3 часа.Некогда мне с одним на вечер договоравиться,с другим на следующий день и т.д.Если бы не отъезд без проблем
Аноним 476: отказалась пересчитывать мелкие детали.
модератору
Да,когда продавала Лего, тоже столько претензий из за нехватки одной детали из 1000,хотя продаешь в 3 раз дешевле чем в магазине
orhidey: Захотел выехать-написал
Т.е. мне сидеть целый день дома и ждать когда же он напишет?,так что ли?
Мне удобнее например договориться завтра приезжайте к такому то времени,чем целый день не отойти из дома,э.
orhidey: кто первый приехал. тот и купил.
цит
Т.е. всем назначать приезжайте завтра.Самой сидеть ждать дома,кто первый придет тому и продавать.
Т.е. пофиг что другие обидеться,так что?
Обычно люди спрашивают когда им подъехать, я как должна отвечать? :всем к 9.00 или одному на 9.00 другому на 10.00,третьему на 11?
orhidey,
Может и получится избежать перерасчёт, если попадётся адекватный покупатель, который осознает, что товар б/у.
У меня даже и упаковки не было оригинальной и все как есть указала.
Я даже рада, что отдала людям, которые действительно были рады, мальчишка не избалован игрушками.
Аноним 501,
Пишете вещью несколько человек интересовалось, поэтому если надумаете приехать предварительно позвоните, уточните в наличии ещё или нет, ну и дома ли я. Всё. Всём одно и тоже отправляете и никого не ждёте
Аноним 562: вещью несколько человек интересовалось, поэтому если надумаете приехать предварительно позвоните, уточните в наличии ещё или нет
Мне после этого обычно предлагают оставить аванс, чтобы никому другому больше не продали. Только это тоже не гарантия. Одна девушка так перевела половину стоимости, в итоге потом написала, что у неё планы изменились и попросила вернуть обратно, а я уже всем другим отказала. Вот и смысл тогда даже по предоплате бронировать
Продавала мебель перед переездом, цену ставила небольшую писали много. Тоже были случаи, что попросили забронировать и сами не доехали.
А с прихожей вообще странная ситуация случилась. Пишет мужик, что готов всю сумму за неё перевести, а забрать сможет через 2 дня. Я согласилась, он перевёл деньги, но так и не приехал. Я напоминала через неделю, написал да вот завтра заберу. Но снова не приехал. И деньги назад не попросил
Анонимчик,
А сколько времени прошло? А то объявится через полгода-год и деньги или прихожую потребует, какую-нибудь причину озвучит.
И вообще мало ли, в текущей ситуации, может его на сво забрали
Доброе утро, может кто подскажет. Заказал покупатель у меня вещь, его профиль пустой, нет объявлений, только сколько раз были авито покупки. Когда в профиле хоть проданные товары есть, можно посмотреть адрес. ВОПРОС: где мне увидеть его город/местоположение покупателя? На вопросы отвечает плохо- есть такие молчуны, а я скоро уезжаю и хотелось бы хоть примерно оценить риски не получения посылки/возврата/ пути обратно. Проще конечно сразу отказать, но время еще есть, а так узнаю только при отправке? или подскажите, плиз.
Аноним 846: таких случаях пишу, раз профиль пустой отправка Авито только при 50% предоплате на карту, остаток через Авито.
А они на вас модератору жаловаться могут за попытку мошенничества.
Пару тройку жалобы и вас точно заблокируют
Аноним 846,
Зря вы рассчитываете на сознательность покупателей и модераторов. Никто ни в чём разбираться не станет, правильно вам говорят, будут жалобы за попытку мошенничества, Авито заинтересовано чтобы оплата была полностью через них, так как процент с этого имеет.
71704,
Кстати, покупатель может плохой отзыв оставить, если вы доставку отмените.
Я вообще поражаюсь, какие люди бывают, никакие объяснения в учёт не принимают, им вынь, да положь, как будто им здесь кто-то что-то обязан
Аноним 622, В том то и дело, заказали ночью без слов, куда отправить не видно, спрашиваю- тишина, меня вот эта "простота" людей уже напрягает, Тут в всей красе "покупатель всегда прав". На тебя и отзыв плохой напишут и отправь не удобной доставкой фиг знает куда. Понятно, что не хочешь заморачиватьсе и не отпраляй, но хотелось бы расхламиться, в основном то и продала с доставкой, Екатеринбург большой и избалованный город, много возможностей купить. Согласна с тем, что нужны отзывы на покупателей. Это "безопасная сделка" на деле безопасна на все 100 % только для покупателей. Согласна с тем, что деньги за возврат покупатель должен получить только тогда, когда вещь получит продавец. Вот это точно "безопасная двусторонняя сделка". Кидайте в меня тапками, конечно бывают и недобросовестные продавцы. Отправят рвань, а ты ждешь денежки. Но это и есть риски Авито.
71704,
Я вообще стараюсь с этими Авито доставками не связываться. Недавно был случай, покупатель оформил заказ, а на Avito Был какой-то сбой, я не успела ещё отправить, как статус заказа поменялся на "едет к покупателю", в пункте отправки у меня ничего не приняли, покупателю деньги не возвращали, 2 недели со службой поддержки бились. Покупатель просил всё это время ничего не продавать, я всем отказывала. В итоге когда деньги ему вернулись, он передумал покупать.
У меня зла не хватало, столько времени и нервов на переписку было потрачено
После этого стараюсь больше не отправлять, а людям не объяснить, обижаются, возмущаются и отзывы строчат
AVITO эти доставки как в какую-то обязаловку превратил, у многих она подключена автоматически при подаче объявления, и люди об этом даже не знают. Или наоборот, самостоятельно отключают, а покупатели всё равно её просят и при отказе жалуются и негативные отзывы пишут. Надо запретить публикацию таких отзывов с плохой оценкой, продавец гораздо больше рискует, отправляя товар и это должно быть на его усмотрение, соглашаться на это или нет.
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У меня много историй связанных с Avito. Одна из безобидных, это когда я продавала детский конструктор Deforme blocks. Деталий мелких более 1000 штук. Конструктор б/у, играла племянница и достался по наследству, но нам не интересен оказался. Написала мне женщина, что хочет купить, но ей нужно точно знать сколько деталей в упаковке... попросила пересчитать. И это за 200 рублей. По итогу я сняла это объявление и отдала бесплатно мальчишке, который просто его захотел. А та дама ещё обиделась на меня, так как хотела купить, а я отказалась пересчитывать мелкие детали.