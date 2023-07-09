Про странных покупателей с Авито.

Аноним 58: А если %80 просить предоплату на карту и остатки через авито?
Такая доставка возможна?или типа мошенничество
Аноним 547,
На меня так одна дама пожаловалась и у меня профиль заблокировали, заставили проверку по паспорту и фото проходить
Вот что за люди? Не устраивают условия, ищите дальше, зачем сразу в мошенничестве обвинять и жаловаться?
Аноним 622: зачем сразу в мошенничестве обвинять и жаловаться
Да просто мошенников развелось тьма. Вот и думают на каждого, наверно((
Обратите внимание на новое свинство - в моих объявлениях, где была подключена доставка, автоматически проставилась отправка через постамат а все остальные способы доставки отключились! у меня два заказа за выходные появилось, до постамата ехать несколько остановок, с какой стати?? и вот я сижу и 35 объявлений проверяю и переключаю постамат обратно на удобные мне доставки обратите внимание!
Lastochka:
Lastochka
сегодня в 18:50
Обратите внимание на новое свинство - в моих объявлениях, где была подключена доставка, автоматически проставилась отправка через постамат а все остальные способы доставки отключились! у меня два заказа за выходные появилось, до постамата ехать несколько остановок, с какой стати?? и вот я сижу и 35 объявлений проверяю и переключаю постамат обратно на удобные мне доставки обратите внимание!
Вот ведь беда - вырубите авитодоставку в профиле .. Делов то. Кому надо сами спрашивают каким способом вам удобней отправлять .
Аноним 807: Кому надо сами спрашивают каким способом вам удобней отправлять
Вот именно, что не спрашивают. Некоторые вообще молча Avito доставку оформляют, даже не уточнив, может уже продано или забронировано
Аноним 622: Вот именно, что не спрашивают. Некоторые вообще молча Avito доставку оформляют, даже не уточнив, может уже продано или забронировано
Если продано - то удаляют объявление . Раз висит - значит актуально.
Бронь- тоже сейчас есть такая функция - нажать кнопку брони.
Авитодоставка отключается в профиле.
Настройте все и будет вам счастье.
Ещё в объявлении можно указать, прямо так и пишу - не отправляю!
Аноним 807: Настройте все и будет вам счастье.
так я настроила - как мне надо, ни о каких постаматах речи не было, но Авито самовольно решило мои объявления подправить
Странный случай... Продаю новые женские резиновые сапоги desigual. Звонит мужчина: "а они не текут?", отвечаю, что новые... "А Вы выйдите в них на улицу и пришлите мне видео" - на улице идет дождь, отвечаю, что делать этого не буду - вещь новая, да и мне не подходит... "А они резина или клеенка?" - "Резина, они тяжелые и производитель пишет, что резина"... А вот дальше еще интересней: " У Вас есть вантуз? Пришлите фото вантуза..." А потом надо вантуз присосать к намоченным сапогам, чтобы проверить резина или клеенка...
В общем я ему вежливо отказала, посоветовала приехать и смотреть на месте...
Но вопрос остался: с человеком все хорошо? Мне одной так повезло с покупателем?
ну я по итогу и отправила... ну очень странный
Он все время приговаривал, что жена просит...
Sacha66,
конечно не связывайтесть
подскажите, если была оформлена доставка через авито-доставку почтой России и разбили один предмет из трех, покупатель отказался в итоге, акт на почте составил. Она сейчас обратно ко мне приедет? Что там с гарантиями авито по поводу возмещения? Странная пришла отписка, т.е. они знают, что содержимое повреждено и просят меня сделать еще один акт?
"Покупатель вернул заказ. Примерный срок доставки — до 23 июля
Посылка уже в пути — мы сообщим, когда её можно будет забрать.
Когда товар вернётся, у вас будет 15 минут на проверку. Если окажется, что за время пути с ним что-то случилось, мы компенсируем ущерб. В этом случае оставьте его в пункте выдачи, заполните и заберите с собой акт отказа. Затем напишите в поддержку Авито — постараемся помочь как можно скорее.
Важно: сфотографируйте или снимите товар и упаковку на видео. На кадрах должно быть видно, что случилось с посылкой."
У меня с этой Авито доставкой тоже интересный случай. Заказали товар, я его ещё не успела отправить, а статус заказа поменялся на "едет к покупателю". поддержка отписки шлёт, что разбираются с тем, что случилось, ожидайте то 2 дня, то потом 5.
В итоге я сегодня уезжаю на 3 недели даже если исправят, отправить не смогу и покупатель пока свои деньги назад получить не может.
Сколько уже отправляла, первый раз такое и чем закончится пока непонятно
Аноним 622: меня с этой Авито доставкой тоже интересный случай.
А у меня:
Отправила в область почтой.
Прошла неделя.мне пишут доставилось.
Покупатель пишет:а мне пришло ,но на почту в екб,но я в области.и никогда не жила в екб.
Как так?
Lastochka: квитанция у вас осталась, там какой адрес?
Нет квитанция не осталась.на мойке машины выкинула видать.
Хорошо,что покупатель как раз на выходных в екб поехала по делам и смогла забрать.
А так бы неприятности были
Интересная ситуация.
Выставила гору спортивных фирменных велосипедок. Ребёнок вырос давно.
Пишет девушка:сделайте фото.
Я говорю фото чего?фото шорт есть в обьявлении
Она:естественно на ребёнке.я говорю: мой ребёнок вырос от указанного размера см на 20 уже.
А она:так шорты тянутся же.
Вроде пишет женщина и профиль не новый.....
Как реагировать?
Про продавцов на Авито можно в этой теме?
Аккаунт у меня есть. Ничего не продаю, ничего не покупаю.
Нашла нужную вещь. Пишу, предложение актуально? Когда можно подъехать?
Если у автора верно район указан, то мне 5 минут на машине, 15 минут пешком.
Ответ - товар на брони.
Через три дня - предложение висит на Авито.
Ну может не договорились с тем, кто бронировал?
Вновь пишу - продаёте? В ответ - продано!
Попросила подругу посмотреть и вопрос задать. Продавец ответил - да, продаю!
Что не так с моим профилем?
Вы не авторизованы и не можете оставлять сообщения.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после входа Вы вернетесь на эту же страницу).
Так обычно и делаю в случае спорных покупателей, пакетов вещей, дальних направлений.
Покупателю дешевле через авито, чем напрямую почтой и тп.. А мне удобнее, тк есть страховка (80 % оплачено). Вернут и ладно, предоплата не возвращается (но в этом случае все выкупа и товар).