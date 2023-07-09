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Про странных покупателей с Авито.

Аноним 547

Аноним 58: если %80 просить предоплату на карту и остатки через авито?
Такая доставка возможна?или типа мошенничество

Так обычно и делаю в случае спорных покупателей, пакетов вещей, дальних направлений.
Покупателю дешевле через авито, чем напрямую почтой и тп.. А мне удобнее, тк есть страховка (80 % оплачено). Вернут и ладно, предоплата не возвращается (но в этом случае все выкупа и товар).

Аноним 622

Аноним 58: А если %80 просить предоплату на карту и остатки через авито?
Такая доставка возможна?или типа мошенничество

Аноним 547,
На меня так одна дама пожаловалась и у меня профиль заблокировали, заставили проверку по паспорту и фото проходить
Вот что за люди? Не устраивают условия, ищите дальше, зачем сразу в мошенничестве обвинять и жаловаться?

Аноним 970

Аноним 622: зачем сразу в мошенничестве обвинять и жаловаться

Да просто мошенников развелось тьма. Вот и думают на каждого, наверно((

Lastochka

Обратите внимание на новое свинство - в моих объявлениях, где была подключена доставка, автоматически проставилась отправка через постамат а все остальные способы доставки отключились! у меня два заказа за выходные появилось, до постамата ехать несколько остановок, с какой стати?? и вот я сижу и 35 объявлений проверяю и переключаю постамат обратно на удобные мне доставки обратите внимание!

Аноним 807

Lastochka:
Lastochka
сегодня в 18:50
Обратите внимание на новое свинство - в моих объявлениях, где была подключена доставка, автоматически проставилась отправка через постамат а все остальные способы доставки отключились! у меня два заказа за выходные появилось, до постамата ехать несколько остановок, с какой стати?? и вот я сижу и 35 объявлений проверяю и переключаю постамат обратно на удобные мне доставки обратите внимание!

Вот ведь беда - вырубите авитодоставку в профиле .. Делов то. Кому надо сами спрашивают каким способом вам удобней отправлять .

Аноним 622

Аноним 807: Кому надо сами спрашивают каким способом вам удобней отправлять

Вот именно, что не спрашивают. Некоторые вообще молча Avito доставку оформляют, даже не уточнив, может уже продано или забронировано

Аноним 807

Аноним 622: Вот именно, что не спрашивают. Некоторые вообще молча Avito доставку оформляют, даже не уточнив, может уже продано или забронировано

Если продано - то удаляют объявление . Раз висит - значит актуально.
Бронь- тоже сейчас есть такая функция - нажать кнопку брони.
Авитодоставка отключается в профиле.
Настройте все и будет вам счастье.
Ещё в объявлении можно указать, прямо так и пишу - не отправляю!

Lastochka

Аноним 807: Настройте все и будет вам счастье.

так я настроила - как мне надо, ни о каких постаматах речи не было, но Авито самовольно решило мои объявления подправить

Аноним 622

Аноним 650,
Только количество заказов

Lastochka

Аноним 650,
в отзывах частично видно, без цен

Sacha66
самомама
Екатеринбург

Странный случай... Продаю новые женские резиновые сапоги desigual. Звонит мужчина: "а они не текут?", отвечаю, что новые... "А Вы выйдите в них на улицу и пришлите мне видео" - на улице идет дождь, отвечаю, что делать этого не буду - вещь новая, да и мне не подходит... "А они резина или клеенка?" - "Резина, они тяжелые и производитель пишет, что резина"... А вот дальше еще интересней: " У Вас есть вантуз? Пришлите фото вантуза..." А потом надо вантуз присосать к намоченным сапогам, чтобы проверить резина или клеенка...
В общем я ему вежливо отказала, посоветовала приехать и смотреть на месте...
Но вопрос остался: с человеком все хорошо? Мне одной так повезло с покупателем?

Sacha66
самомама
Екатеринбург

ну я по итогу и отправила... ну очень странный

Sacha66
самомама
Екатеринбург

Он все время приговаривал, что жена просит...

лэнка
мама
Екатеринбург

Sacha66,
конечно не связывайтесть

Levёnka
мама
Екатеринбург

подскажите, если была оформлена доставка через авито-доставку почтой России и разбили один предмет из трех, покупатель отказался в итоге, акт на почте составил. Она сейчас обратно ко мне приедет? Что там с гарантиями авито по поводу возмещения? Странная пришла отписка, т.е. они знают, что содержимое повреждено и просят меня сделать еще один акт?

"Покупатель вернул заказ. Примерный срок доставки — до 23 июля
Посылка уже в пути — мы сообщим, когда её можно будет забрать.
Когда товар вернётся, у вас будет 15 минут на проверку. Если окажется, что за время пути с ним что-то случилось, мы компенсируем ущерб. В этом случае оставьте его в пункте выдачи, заполните и заберите с собой акт отказа. Затем напишите в поддержку Авито — постараемся помочь как можно скорее.
Важно: сфотографируйте или снимите товар и упаковку на видео. На кадрах должно быть видно, что случилось с посылкой."

Аноним 622

У меня с этой Авито доставкой тоже интересный случай. Заказали товар, я его ещё не успела отправить, а статус заказа поменялся на "едет к покупателю". поддержка отписки шлёт, что разбираются с тем, что случилось, ожидайте то 2 дня, то потом 5.
В итоге я сегодня уезжаю на 3 недели даже если исправят, отправить не смогу и покупатель пока свои деньги назад получить не может.
Сколько уже отправляла, первый раз такое и чем закончится пока непонятно

Аноним 58

Аноним 622: меня с этой Авито доставкой тоже интересный случай.

А у меня:
Отправила в область почтой.
Прошла неделя.мне пишут доставилось.
Покупатель пишет:а мне пришло ,но на почту в екб,но я в области.и никогда не жила в екб.

Как так?

Lastochka

Аноним 58,
а квитанция у вас осталась, там какой адрес?

Аноним 58

Lastochka: квитанция у вас осталась, там какой адрес?

Нет квитанция не осталась.на мойке машины выкинула видать.
Хорошо,что покупатель как раз на выходных в екб поехала по делам и смогла забрать.
А так бы неприятности были

Аноним 58

Интересная ситуация.
Выставила гору спортивных фирменных велосипедок. Ребёнок вырос давно.
Пишет девушка:сделайте фото.
Я говорю фото чего?фото шорт есть в обьявлении
Она:естественно на ребёнке.я говорю: мой ребёнок вырос от указанного размера см на 20 уже.
А она:так шорты тянутся же.
Вроде пишет женщина и профиль не новый.....
Как реагировать?

Аноним 684

Про продавцов на Авито можно в этой теме?

Аккаунт у меня есть. Ничего не продаю, ничего не покупаю.
Нашла нужную вещь. Пишу, предложение актуально? Когда можно подъехать?
Если у автора верно район указан, то мне 5 минут на машине, 15 минут пешком.

Ответ - товар на брони.

Через три дня - предложение висит на Авито.

Ну может не договорились с тем, кто бронировал?

Вновь пишу - продаёте? В ответ - продано!

Попросила подругу посмотреть и вопрос задать. Продавец ответил - да, продаю!

Что не так с моим профилем?

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