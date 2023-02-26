Про странных покупателей с Авито.

Аноним 873,
Я выше и писала.Что если продавец безотвественный, он может и дверь не открыть, даже если вы номер кв.знаете, и трубку телефона не брать, хоть вы узвонитесь.Поэтому номер квартиры и телефона-не гарантия вашей встречи.А если ответственный( как я ), то и по переписке выйду в оговоренное время
Аноним 39: ворила время, когда я жду человека
[/cit]
вы все о себе да о себе вещаете
поймите, люди вас не знают
у всех свой опыт
средний градус людей сказал-забыл-не подумал
потому и спрашивают
вы же вся с фокусом на себе, потому не видите шире
Я для себя поняла, что если заводятся долгие диалоги при продаже. 90%, что не купят.
Кому надо обычно звонят и приезжают в ближайшие 2 дня.
Поэтому в долгие дискуссии стараюсь не вступать.
Аноним 39: выше и писала.Что если продавец безотвественный, он может и дверь не открыть, даже если вы номер кв.знаете, и трубку телефона не брать, хоть вы узвонитесь.Поэтому номер квартиры и телефона-не гарантия вашей встречи.А если ответственный( как я ), то и по переписке выйду в оговоренное время
Да это понятно, что может дома не оказаться, не открыть могут, но тогда человек сразу уйдет да всё, а не скачет у подъезда как я пытаясь дозвониться. И одно дело зайти в подъезд и дома никого, или на улице зимой торчать.
Вот сразу видно не мерзли вы на улице в ожидании продавца.
Я больше в такие игры не играю. Предпочитаю тех продавцов кто из номера квартиры тайны не делает. Хотя в квартиры чужие предпочитаю не ходить по правде сказать.
Аноним 39,
А как знать, что вы ответственная? Я вот не умею по переписке это определять, отзывы- тоже не совсем показатель.
А по вашей переписке, вы хамовато себя показали, человек и передумал после этого, т.к если человек так ведет себя в переписке, неизвестно, как он вживую, не спустится, обхамит при личной встрече...вариантов вагон
Да, я всегда пишу адрес без квартиры,но телефон всегда указываю.
А вот что меня удивляет- есть у потенциального покупателя телефон, а все равно упорно в Авито пишет когда подьезжает или подходит. Так жалко 1- 2 рубля? Тел точно не садится, если сообщение в авито пишет и ждет ответ.
Просто интересно, если есть такие в этом чате, напишите, пож- та, почему так
машина мама: А вот что меня удивляет- есть у потенциального покупателя телефон, а все равно упорно в Авито пишет когда подьезжает или подходит. Так жалко 1- 2 рубля? Тел точно не садится, если сообщение в авито пишет и ждет ответ.
Просто интересно, если есть такие в этом чате, напишите, пож- та, почему так
Потому что давно в современном мире звонок расценивается как помеха личному пространству
Правильно, что пишут
Косакраса,
Телефон ведь дают для конкретной цели, когда совершается сделка купли - продажи, а не поболтать
мне проще на звонок ответить, чем постоянно заходить на сайт.
Если честно, даже не думала в таком ракурсе, спасибо за ответ
Да..., с таким отношением в современном мире и родственникам, друзьям звонить нельзя, т.к нарушаем их личное пространство. А потом удивляемся, что нет теплых отношений, грустно
Аноним 39,
Вы показали себя во всей красе.
Злость видать из- за того, что вас не поддержали.
При том заметьте, не поддержали не за то что кв не указали, а именно за ваши хамоватые ответы потенциальному покупателю
Аноним 537,
Еще одна.Нет, не накатала.У меня оценка 5 звезд на Авито, к вашему великому сожалению.Вот искренне удивляет, что вам было бы легче, если бы она накатала.Тоже вас характеризует определенным образом.
А насчет моего "хамства" я очень вежлива и искренне приветлива до тех пор, пока не сталкиваюсь с человеческой наглостью и хамством А требовать "номер квартиры!!!" -это и наглость и хамство.
Аноним 39: Нет, не накатала.У меня оценка 5 звезд на Авито,
Странно, я б на её месте накатала. Ну, может ещё не вечер А вы в ответ напишите про восклицательные знаки)
Аноним 39: А требовать "номер квартиры!!!" -это и наглость и хамство.
Как бы и не требовали, попросили один раз вы проигнорировали, напомнили второй раз. Я тоже спускаюсь, но предупреждаю что спущусь, мне так удобнее, а не хамовито как вы о том что никого дома не ждете. Из всей переписки вы ведете себя именно как хамка, и вам тут уже все это написали, но вы
Аноним 39: я очень вежлива и искренне приветлива
Аноним 39,
Да где требовали????.
Куча знаков- это просто обратите внимание и ничего более. Вы чего так, на всего лишь знаках препинания , зациклились. Вы прямо как то нездорово на них реагируете- поэтому так агрессивно покупателю и ответили. Если вы так сами их ставите, как я понимаю, когда что- то требуете, не значит, что остальные также их воспринимают. Я в ваших скринах не увидела, что она требует.
Может по жизни и не хамка вы, в чем уже сомневаюсь по вашим ответам, но в той перепески вы конкретно первая нахамили.
И да, как вам писали уже, чересчур на себе зациклины - везде я, я я
мама: Нет, я все понимаю, можно хоть за сколько выставлять, но в моем понимании покупка с рук предполает более дешёвую цену, это же надо созвониться, договорится, приехать. В общем, упорно не понимаю ценообразование на Авито.
Тоже иногда ставит в тупик.
Мне непонятно, когда сертификаты и бонусные карты продают по номиналу и ещё оскорбляются вопросу о цене.
Зачем мне ехать куда-то, покупать с рук сертификат номиналом 5т. за 5т., если у меня есть 5т и я их могу спокойно потратить хоть налично, хоть на свежий подарочный же сертификат без посредников с Авито.
Нет, ну хозяин-барин конечно, но всё-таки.
машина мама,
Я уже зареклась не продолжать Но отвечу.Вежливый человек, спросив номер квартиры и даже не получив ответ, вежливо повторит просьбу "напишите пожалуйста номер квартиры" Я хоть и не даю номер квартиры, но ей не ответила насчет этого, тк этот ее вопрос дошел позже, уже после моего "ок" и когда я вижу вместо вежливой поосьбы вопль" Номер квартиры!!!" Я реагирую хамством на хамство.И обратите внимание на количество этих воскл.знаков когда она передумала покупать вещь😁Это явно вопли истерички.Если бы она вежливо спросила пусть даже второй раз, и я ответила бы по-другому.Я четко обозначила время, в это время и написала, не нарушив договоренность.
А человек не подумал, что я могу быть занята до указанного времени, и мне не удобно писать ей и начала орать в письменном виде.! -это передача эмоции, и там она явно была не позитивная.
Аноним 39,
Вы почему за другого домысливаете и решаете, что он решил показать ЗНАКАМИ ПРЕПИНАНИЯ?
Для большинства , восклицательный знак- обрати внимание. Собственно вам на это и указали, сами же писали, что не видели этого сообщения
Ничего истеричного нет в ее сообщениях, от слова совсем- это ВАШИ ДОМЫСЛЫ, и ничего более. Всего вероятнее, именно вы так сами себя ведете в переписках. По себе людей не судят
И да, она не телепат и провидец, чтоб понять- видели вы ее сообщение или нет.
Если вы прям супервежливая, именно так вы себя в этом чате позиционируете, что вам мешало оставаться такой же и написать- "ваше сообщение пришло позже, не увидела сразу, номер квартиры не даю, только спускаюсь вниз". И все . Вы как то сами нездорово отреагировали на воскл знаки
Вежливые люди всегда вежливы, даже если видят перед собой хама, человека" с короной на голове"....
Да своими восклиц знаками, она всего лишь не перешла на хамство, как вы, она точно, выше вас в этой ситуации.
Аноним 39: а
так это Вы странная. Еще и истеричкой назвали девушку. Капец, культура.
Аноним 472: поймите, люди вас не знают
Читайте отзывы, прежде чем связываться, их зря, что ли придумали?
Аноним 39: Это явно вопли истерички.
Я полностью согласна. Для меня -это знак. Знак, что покупатель неадекватный. И стараюсь с такими не связываться. Мне проще другому продать. А то купят такие нервные, потом еще и после покупки будут нервы мотать: верните деньги, я передумала и т.д.
Вас Бог отвел от такой истерички -это мое мнение.
Какое поразительное единодушие по поводу, что продавец должен давать номер квартиры, несколько лет тема существует и всё время тут писали, что посторонних домой не пускают, а сейчас прям, плюсуют и плюсуют, что продавец должен выдать полный адрес, поражаюсь.
Если вы поехали на встречу, Оденьтесь по погоде, чтоб 5-10 минут на улице не были для вас критичными, ну и телефон зарядите заблаговременно
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Нет, охота у подъезда на холоде стоять и ждать, когда продавец изволит ответить.
Я так однажды приехала и у подъезда заколебалась звонить продавцу, на улице зима. В итоге телефон на холоде весь заряд потерял. Потом из подъезда люди выходили и я в подъезд зашла, отогрелась, а телефон всё, помер. Поехала домой в итоге. Дома уже была и мне та дама звонит, типа а вы где, вы же звонили, я не услышала, перезвонила и вы недоступны, так вы брать будете?! Нет, не буду.