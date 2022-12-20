Про странных покупателей с Авито.

Аноним 650: вот пойди пойми этих людей?
Вот-вот. Предупредила, рискнул, не посмотрел, а теперь обратно
Nata Sha: у меня был покупатель, который сто раз спросила точно ли новая вещь и с этикеткой, так как ребенок не приемлет бу, а типа раз мы едем покупать из дома, то это 100% БУ, месяц меня мурыжила, к счастью не приехала, а то тоже было бы, тут не так, то не так
Я раньше тоже удивлялась, когда переспрашивали точто ли вещь новая. Был случай пишет девушка точно ли новые башмаки, я сказала что да новые, с этикеткой и коробкой, измерила стельку по её просьбе, договорились, что муж у неё завтра заберёт, утром он перед выездом позвонил и ещё раз спросил, точно ли новые. Ну я тогда подумала, странные люди какие-то. Он приехал берет башмаки в руки и так удивлённо и правда новые, достал рулетку, измерила стельку и у него такое лицо было, как будто у него первый раз пазл сложился . В общем разговорились с ним, он рассказал, что очень часто люди обманывают, фоткают вещи до носки и потом с этими фото продают, два последних раза он зря только съездил и время потерял.
Так, что если сейчас спрашивают точно ли вещь новая, я сразу говорю, новая, не ношена совсем, все бирки-этикетки на месте
Аноним 562: два последних раза он зря только съездил и время потерял.
Странный мужик…. У меня б муж даже второй раз не поехал, а этот неугомонный какой-то
Из рубрики про ёжиков которые кололись и плакали
Аноним 807,
Нее, вполне нормальный, двое детей, жена в декрете, вот они и подискивают новые вещи на авито в несезон, чтоб сэкономить
Кстати, вот ещё пример про новые и ношеные вещи. Буквально два дня назад увидела. Лежала у меня одна куртка в закладках, думала купить или нет, смотрю объявление закрыто, зашла в профиль к продавцу, а там отзыв на эту куртку и ответ продавца, сделала свои выводы о продавце и порадовалась, что не заказала у нее
Тоже про куртку )
Сыну зимняя стала мала, я её выставила на продажу.
Взамен присмотрела на авито размером больше. 500 руб.
Пишу продавцу : где и когда можно будет забрать?
Аноним 562: когда переспрашивали точто ли вещь новая
да, слышала про такое, но вот тут акцент был именно, что ребенку надо новое из магазина, и в красках мне про это ныла, а она то типа сэкономить хотела, но вот как бы это сделать
Znayka,
я думаю он просто хочет и перчатки и 1000 обратно.Не переживайте.
Znayka: торопился, поэтому забрал, не смотрел
Вот точно странный...на забор товара дается несколько дней, если нет времени на осмотр, приди в другой день. Если есть сомнения в товаре и принципиально нужны небитые перчатки, тем более должен был проверить, раз продавец этот факт ему не гарантировала. Или бы объяснил продавцу, что значит небитые и что она должна была проверить у перчаток.
Мне как то смесь прислали без картонных коробок, естественно фольгированные пачки порвались, смесь рассыпалась. О чем я указала в отзыве, и написала, что могли бы в коробку их положить, а не в пакет завернуть.
Отзыв тоже не понравился продавцу. Сначала она предложила деньги вернуть, потом подумала и написала "нече было забирать, отослали бы обратно".
А я так то надеюсь на смесь эту
У нас тоже авито доставка, девушка выкупила по распродаже и накатал а гневный отзыв.
Написали вежливо, что у вас было время все проверить, и не выкупать. Начали лететь смс, я не заметила, торопилась и тд. Что там не так, муж так и не понял. Самое интересное, авито отзывы не проверяет у второй стороны.
Но отзыв про мой маникюр, со всеми скринами и подтверждением, так и не опубликовал. Нарастила ногти, они начали отпадать через 3 дня. Очень интересна их политика
Аноним 562: В общем разговорились с ним, он рассказал, что очень часто люди обманывают, фоткают вещи до носки и потом с этими фото продают
Увидела объявление шлем Киват со всеми наклейками, цена не сильно высокая, но и не особо низкая. Ну думаю может лишний купили или ребёнок перерос вот и продают ниже магазина и только в разговоре понимаю, что он не новый а БУ. Вопрос, зачем вообще хранить эти наклейки и клеить потом обратно или они их не снимали
На днях был случай: выставила я кошачий лоток за 300 рублей. Он почти новый. Пишет женщина с нерусским именем - сделаете скидку 100 рублей? Ладно, говорю, сделаю, забирайте за 200. Договорились списаться ближе к выходным, договориться, когда забрать. Через какое-то время пишет снова - у меня есть только 100 рублей - сделаете еще скидку 100 рублей? Лоток уж больно нужен! Я вежливо отказываю - извините, мол, я не согласна с такими условиями. Через пару минут прилетает отзыв (без оценки и то хорошо) - не договорились о скидке, просила, а мне не дали Это как понимать вообще??? При том, что на том же авито полно лотков за 100 рублей и даже бесплатно... Эх, люди-люди...
Аноним 652,
Фото делают, когда вещь новая с этикетками.
Потом носят.
После носки выкладывают на продажу, но фотки ставят новой вещи.
конФФетка: Мне как то смесь прислали без картонных коробок, естественно фольгированные пачки порвались, смесь рассыпалась. О чем я указала в отзыве, и написала, что могли бы в коробку их положить, а не в пакет завернуть.
Отзыв тоже не понравился продавцу. Сначала она предложила деньги вернуть, потом подумала и написала "нече было забирать, отослали бы обратно".
А я так то надеюсь на смесь эту
И вы забрали , рассыпаную смесь? И куда её?
И ещё как это без упаковки? Вы её даром забрали ? Или как ?
Про идеальное состояние.
Заказала сыну новогодний свитер для фотосессии авито-доставкой, в объявлении указано - надавали один раз, состояние идеальное.
В итоге приезжает свитер в пятнах от апельсинового сока, на груди засохшие крошки
Я отказалась на пункте выдачи, зафиксировав на фото косяки.
Написала продавцу, что вынуждена была отказаться, так как были пятна. На что получила ответ - вообще то вы могли взять и постирать
Могла. Но, во первых, если бы он не отстирался? Пятна ярко выраженные. Во вторых, я заказывала вещь «в идеальном состоянии», а если бы было указано что свитер в пятнах, я бы не стала вообще его брать.
Отзыв не стала оставлять.
В итоге нашла спустя пару дней такой же, только новый в упаковке, с бирками и по цене даже дешевле.
Аноним 562: странные люди какие-то
я так сапоги пыталась купить, фото не очень, толком не рассмотреть, мне по пути заехать. Прихожу, мне показывают сапоги, ношеные сезон, не меньше. Я так охренела, что даже слов не нашла ответить. Причем ценник ставят, как новым. Второй случай подобный, тоже сапоги новые, в процессе диалога выяснилось, что выгуляны один раз. В итоге плюнула, купила в магазине.
Нужна была детская джинсовая юбка
Найти не могла , на авито нашла юбку с трикотажной вставкой для девочки, написано новая, на фото с этикеткой, приехала забирать, пакет передали у подъезда, оказалась вообще не новая, катышки есть и поехала по шву . Ничего писать не стала продавцу, бессовестная она ,что ж теперь
orhidey: Если у нее условно куртка стоит 1000 р. а у покупателя этого 2000 р. то хозяйка про перекупа подумала
Я вот также покупала боты точно такие только другого цвета. Написала продавцу договорилась, выкупила и только после этого выставила свои. Ну потому что мои были почти не ношенные (у тех что у продавца подошва пожелтевшая уже, и покоцанна больше, а у меня идеально белая). Свои выставляла за 50% от цены за которую купила, пару лет назад. Ее дешевле были в 2 раза.
ПС я свои так и не продала. Вообще замечаю что детскую обувь можно продать только фирменную, в идеальном состоянии близком к новому и не дороже тысячи. Вот думаю может внукам оставить?
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у меня был покупатель, который сто раз спросила точно ли новая вещь и с этикеткой, так как ребенок не приемлет бу, а типа раз мы едем покупать из дома, то это 100% БУ, месяц меня мурыжила, к счастью не приехала, а то тоже было бы, тут не так, то не так
авито-доставки тогда еще не было