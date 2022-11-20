Про странных покупателей с Авито.

конФФетка,
Бесят уже(( И так с авито-доставкой не все отправляют, хочешь заказать какую-то вещь из другого города, так не все отправят.
За авито доставку и так деньги берут же, счас еще проценты будут снимать ....
maryanat,
Аноним 938,
Так же через почту отправляла, норм. Пупырку хорошо дали на пунктаз озона, у них много скапливается
Кстати, про доставку Авито.
Те, у кого доставка отключена, проверьте свои объявления.
Я сегодня решила убрать "летние" объявления и была крайне удивлена, что у меня подключена доставка.
Зашла в другие объявления, где совсем недавно 100% отключила доставку, и была очень удивлена - они все стоят с доставкой! Это вещи, за которые авито берет комиссию при доставке. Причем, если подключены все три вида доставки, то ты видишь "машинку" напротив своего объявления, а если только 1 и 2 вида доставки, "машинку" не видно.
Sorry_бабушка,
Думаю, там прямо сильно б/у, при свете страшно)))
Отправляла салатник по почте, упаковала в несколько слоев подложкой для ламината и коробка, все доехало прекрасно
Аноним 650: Разве в пункте выдачи вещей боксбери и вообще где-либо ещё у авито-доставки можно примерять вещи?
У меня в районе Боксбери выдает Озон, у них есть примерочная.
Аноним 887: Девочки, а если заблокировать неадекватного покупателя, он сможет написать плохой отзыв?
Сможет
А меня больше всего раздражают арендодатели убогих квартир, которые цены ломят несоответствующие. Халупы без мебели под 30к, бывает даже без кухни… или как то я приезжала и жутко расстроилась потраченным временем: фото одно, реалии другие, ободранный диван, отваливающиеся обои, ванная комната, плачущая без ремонт, 25к и плюс ку … ну почему не выложить свежие фото! Почему нельзя сделать опрятный ремонт, поставить минимум мебели…понятно, что сдаёшь, зачем заморачиваться, но ищешь же порядочных съёмщиков, наверно на длит. срок, так вложись в свою квартиру, сделай ремонт и хорошую мебель поставь…
В свои каморки не каждый готов принять с ребёнком, и требуют Залоги за 2 мес в размере месячной платы, комиссии, если через Риелтра… порой без слез не взглянешь, и столько недоумений: за что тут залог????? я подписана на «дрожже», бывает наблюдаю этот @@@ и мягко говоря в шоке…
Аноним 637,
Ну вот мы хотим сдавать, а после того, как знакомые брата, жившие в этой квартире разбили две люстры, окно, ободрали обои, сожгли линолеум, закоптили обои и потолок в одной из комнат, желание делать ремонт перед сдачей пропало напрочь
Аноним 887,
Ну а к отзыву можно комментарий написать? Напишете, что товар качественный и покупатель видел, что брал. Только вежливо отвечайте))
Аноним 887: А я не хочу принимать товар обратно, т.к. точно знаю, что товар качественный. И с деньгами расставаться не хочется.
** У кого-нибудь были такие ситуации, что вы делаете в этом случае?
Почему вы думаете что товар ему не подойдёт ?
Значит что-то утаили от покупателя.
У меня если мужчины покупают товар, я всегда спрашиваю что товар обратно не принимаю, тк было несколько раз дамы зад не могут оторвать от дивана, и мужиков гоняют… а я пардон не магазин
Вот только не надо с разными оправданиями- типа сижу с младенцем на груди… раз мужика отправила, значит он знает что покупать, куда смотреть и ты ему доверяешь! Я в своем товаре уверена на 300%
Товар обратно не Беру ! Точка!
Аноним 887: что не нравится товар.
Она в амнезии была? Её никто не заставлял покупать .
Не нравится - ты его купила, это твой товар уже и твоя головная боль что ты с ним будешь делать
Товар её уже - пусть сама и решает
Напишите - я не магазин , товар возврату не подлежит
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я бы вообще ничего б не отправляла хрупкие вещи.
Лотерея это .