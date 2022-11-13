Про странных покупателей с Авито.

Stydentka,
Вы все же ленитесь почитать.
49 р - цена со скидкой (пункты авито exmail, первые доставки и тп..).
Дальше цена разная. Почта, Боксбери, дпд... Не обязательно бежать куда то далеко (кроме пунктов авито, если не рядом живёте, тк их мало) .. Любой пункт.
Не поленитесь, любое объявление с доставкой откройте, нажмите заказывать и любуйтесь, пока не оплатите ничего не произойдёт, а информацию получите (карта пунктов и цены) .
На многих почтах очередей нет, 5 минут и товар отправлен.
Если уж совсем никак, то пишите продавцу и закажите такси, согласовав время, дешевле, чем самим ехать. Наведите порядок в мыслях и все станет проще.
Stydentka,
Вы че такая трудная? Зашли в авито и посмотрели, там видно сколько доставка стоит. Зависит от способа и расстояния.
Stydentka: Мне проще переплатить в инет магазине чем ехать к примеру с Кировского района до Вточермета или химмаша..
Ну дак к чему тогда куча вопросов относительно доставки, покупайте и переплачивайте в инет магазе
Аноним 547: закажите такси, согласовав время, дешевле, чем самим ехать.
Ясно. Такси всё равно наверно в две стороны оплачивать да?
Stydentka: Такси всё равно наверно в две стороны оплачивать да?
Откройте приложение Яндекс.Такси и посмотрите сколько будет стоить Яндекс доставка. И зачем в две стороны? В одну конечно
Аноним 924: Вы че такая трудная?
Причём тут это? Если я не разу не пользовалась этой услугой, хочется узнать как на деле это всё выглядит.
1580: покупайте и переплачивайте в инет магазе
Тут уже даже не переплата на деле а время.. На авито, такси в одну сторону 400 обратно столько же, при этом на авито бу а в магазине новое, есть разница? Хочется узнать какая, выгода покупать бу? Что на авито и Юле сейчас продавцы цены за бу тоже загибают потом удивляются почему продаж нет. Вот к чему я пишу.
Из последнего опыта почтой быстрее получалось чем боксберри в екб. Курьер там все включено в стоимость доставки думаю. Когда на объявление заходишь там показывает цену доставки служб.
Аноним 379: Хочу предупредить, очень много раз подумайте перед покупкой /отправкой доставкой Exmail от авито. У
Я заказывала через Авито доставку. Очень долго идет по сравнению с другими пунктам выдачи. Но пришло, 2 недели ждала. Изначально 10 дней показывает, потом еше продлевает. Цена с этим пунктом выдачи ниже 149 руб вместо 400 рубл у меня получилось. Сейчас опять жду посылку 30 октября оплатила, 10 ноября должна была приехать, но перенесли на 14 ноября. Очень долго!
И еще из Москвы не заказать в этот пункт выдачи, в Москве они очень неудобно расположены и все продавцы московский отказываются в это пункт везти
Аноним 577,
Почтой России всегда быстрее получается, в разных пунктах заказывала.
Но в боксберри очень хорошо упаковывают, а на почте что принесут продавец, то и в пакет засунуть, редко коробки нормальные дают.
Stydentka,
Как-то продавала через Авито досиавку Яндекс такси. Покупатель так попросила
Я думала курьер у меня заберет и сращу покупателю отвезёт. А он покупателю ответ только через 2 дня! Видимо покупатель так указал удобное время.
2 дня ждала денег и непонятно что с товаром.
Плюс твой адрес видит покупатель. Очень неудобно
Проще на почту отнести и отслеживать
мама: Очень долго идет по сравнению с другими пунктам выдачи.
Не то слово, сроки не соответствуют заявленным. Смотрю ещё теряют часто, а на связь с ними нелегко выйти, т.е. риск есть остаться и без денег и без товара. Я отправила на сумму 1200, так то немного, но тоже неприятно. Посмотрим как дойдёт
мама: Я думала курьер у меня заберет и сращу покупателю отвезёт. А он покупателю ответ только через 2 дня!
Ну вот тоже минус этой доставки. Пока привезёт пока померить итд..
Пока обратно отправить.. Да очень не удобно.. А если ещё ребёнку обновку померить да ещё на почте и че к чему получается. Сразу тогда нет. Спасибо что написали минус этой доставки.
Stydentka,
На почте не примерить. Я вещи для коллекции покупаю и то на почте не смотрю, так беру, а вещи то точно не примерить.
В боксберри , кстати, смотрю, вскрываюупакрвку, у них удобно для этого. Примерочная есть
мама: На посте не примерить
Печаль.
Я почему-то по-началу представляла что курьерская доставка до квартиры и примерка дома происходит. Сейчас тем более всё ясно стало.
Спасибо тоже за отклик.
Stydentka: Пока привезёт пока померить итд..
Пока обратно отправить.
Какие нафиг примерки и отправки обратно?
Примерять по правилам вообще нельзя сейчас.
Читаю вас и думаю покупайте лучше в магазине, не выносит мозг продавцам и не тратьте их время зря
Тоже несколько раз вфставляла купленный товар, искала спец обмундмрование для спорта ребенку. Всё как мне надо указан размер, приходит авито доставка...размер на большую тетю , штаны мне по размеру то есть не на ребенка ростом 140 ,а на человека в 60 кг и ростом 160. Бирка срезана, видимо такой комплекции ребенок у продавца был нестандартный. И куда мне это деть? Выставила на авито дороже, конечно, с учетом моих расходов на доставку. Так же почтой и уехало
Аноним 562: Какие нафиг примерки и отправки обратно?
В правилах так написано. Получается кота в мешке что-ли покупать?
Аноним 562: Читаю вас и думаю покупайте лучше в магазине
Так и делаю вообще то.
Stydentka: Получается кота в мешке что-ли покупать?
Это и есть минусы авито. Выбирайте что вам в приоритете - либо дешевле в два раза, но вот с такими неудобствами, либо гоу в магазин за новым, там и примерки и возврат и всё прочее, но и цена уже другая
Аноним 537: Выбирайте что вам в приоритете - либо дешевле в два раза
Да где уж в два раза. Новые сапоги 3500 бу 2000_2500 доставка 500.
Вывод надо искать в своëм районе если хочешь с экономить а в своём райне нет.
Stydentka,
Это где новые сапоги за 3500????
лэнка: Это где новые сапоги за 3500????
На авито. Детские зимние.
Ну вот к примеру. Только одна пара уже осталась. В следующем году опять буду обращаться. Хороший продавец.
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