Про странных покупателей с Авито.

: человек пьян был
: Какая Вы грубая.
Нормально так: хама оправдали, а автора зачморили. Не вы ли там ей так ответили?
В её вопросе ничего грубого не было. Я тоже всегда сначала спрошиваю, прежде чем оформлять. Иначе потратишь заветный код на такого продавца, а он собака, отменит,
конФФетка: Иначе потратишь заветный код на такого продавца, а он собака, отменит,
Ага, в этой же теме выясняли, что авито-доставка автоматом подключатся, некоторые её просто не убирают, а потом очень удивляются, когда покупают с доставкой.
Аноним 886: где эту доставку смотреть, может и у меня она автоматом подключена? подскажите
В обявление своё зайдите и посмотрите включено или нет
Аноним 886: если вправо пусто - то подключена. а у меня влево пусто -отключена . так?
Да. У меня на скрине доставка включена
Что-то не могу понять, хочу купить авито доставкой, в профиле написано что стоимость 149р. Нажимаю купить с доставкой - выходит совсем другая сумма, никакие не 149 р а больше может ещё чего надо для этого
Аноним 379: может ещё чего надо для этого
надо пункт выдачи выбрать на карте - там цены разные
Аноним 379,
В пунктах выдачи разная стоимость. Самая низкая 149 у вас. Нужно найти на карте такой пункт выдачи.как правило, это пункт Авито. Другие подороже будут
Аноним 379: может ещё чего надо для этого
RЯ: как правило, это пункт Авито
с продавцом пообщайтесь, может пункта отправления рядом нет
у меня так оформили, а ближайший пункт отправки в центре города. отменила заказ, не поеду я туда
Кстати.
Папу месяцев назад авито у меня требовал фото водительского или паспорта.я отказывалась пройти идентификацию по паспорту.в итоге меня ограничили на какое то время.
А сейчас нет этого требования.как то враз отстали они.
У кого так же было
Аноним 58: сейчас нет этого требования.как то враз отстали они.
Есть. У меня второй аккаунт так закрыли, и когда я ввожу логин-пароль, выходит сообщение пройти проверку. Так и не могу зайти уже месяц.
Аноним 622,
авито странные конечно,сами не мониторят-кого блокируют
Аноним 248: Зачем про стирку речь завели, раз новое платье?
А вы новые вещи не стираете перед тем как надевать?
Аноним 204,
Похоже, что ребенок писал или УО, столько ошибок.
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Аноним 938,
А вы поймали дзен и вам все равно, что хоть каждый день пусть вас посылают на 3 весёлых буквы? Да, мне было неприятно такое и с подобными людьми я раньше не пересекалась, Слава Богу. А в этой теме все делятся историями, связанными с авито, вот и я рассказала)) долго печалиться не буду, спасибо.