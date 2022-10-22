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Про странных покупателей с Авито.

Аноним 319

Аноним 938,
А вы поймали дзен и вам все равно, что хоть каждый день пусть вас посылают на 3 весёлых буквы? Да, мне было неприятно такое и с подобными людьми я раньше не пересекалась, Слава Богу. А в этой теме все делятся историями, связанными с авито, вот и я рассказала)) долго печалиться не буду, спасибо.

конФФетка

: человек пьян был

: Какая Вы грубая.

Нормально так: хама оправдали, а автора зачморили. Не вы ли там ей так ответили?
В её вопросе ничего грубого не было. Я тоже всегда сначала спрошиваю, прежде чем оформлять. Иначе потратишь заветный код на такого продавца, а он собака, отменит,

Marr
мама
Екатеринбург

конФФетка: Иначе потратишь заветный код на такого продавца, а он собака, отменит,

Ага, в этой же теме выясняли, что авито-доставка автоматом подключатся, некоторые её просто не убирают, а потом очень удивляются, когда покупают с доставкой.

BUtTERброд
мама
Екатеринбург

Аноним 886: где эту доставку смотреть, может и у меня она автоматом подключена? подскажите

В обявление своё зайдите и посмотрите включено или нет

Аноним 27

Аноним 886: если вправо пусто - то подключена. а у меня влево пусто -отключена . так?

Да. У меня на скрине доставка включена

Аноним 379

Что-то не могу понять, хочу купить авито доставкой, в профиле написано что стоимость 149р. Нажимаю купить с доставкой - выходит совсем другая сумма, никакие не 149 р а больше может ещё чего надо для этого

Аноним 715

Аноним 379: может ещё чего надо для этого

надо пункт выдачи выбрать на карте - там цены разные

RЯ
мама
Екатеринбург

Аноним 379,
В пунктах выдачи разная стоимость. Самая низкая 149 у вас. Нужно найти на карте такой пункт выдачи.как правило, это пункт Авито. Другие подороже будут

Аноним 249

Аноним 379: может ещё чего надо для этого

RЯ: как правило, это пункт Авито


с продавцом пообщайтесь, может пункта отправления рядом нет
у меня так оформили, а ближайший пункт отправки в центре города. отменила заказ, не поеду я туда

Аноним 26

А где найти промокод на доставку? Извиняюсь, что не по теме

Аноним 379

Спасибо! Сделала новый аккаунт и купила вообще с доставкой 49р.

Аноним 58

Кстати.
Папу месяцев назад авито у меня требовал фото водительского или паспорта.я отказывалась пройти идентификацию по паспорту.в итоге меня ограничили на какое то время.
А сейчас нет этого требования.как то враз отстали они.
У кого так же было

Аноним 537

Аноним 58: сейчас нет этого требования.как то враз отстали они.

Есть. У меня второй аккаунт так закрыли, и когда я ввожу логин-пароль, выходит сообщение пройти проверку. Так и не могу зайти уже месяц.

Аноним 204

Еще один странный покупатель, в копилку.
Продаю новое платье, в упаковке.

лэнка
мама
Екатеринбург

Аноним 622,
авито странные конечно,сами не мониторят-кого блокируют

Аноним 248

Аноним 204,
По мне так Вы тоже странная. Зачем про стирку речь завели, раз новое платье?

Аноним 27

Аноним 248: Зачем про стирку речь завели, раз новое платье?

А вы новые вещи не стираете перед тем как надевать?

Vestimilk
мама
Екатеринбург

Аноним 204,
Похоже, что ребенок писал или УО, столько ошибок.

Аноним 652

Аноним 27,
Не все стирают новые вещи.

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