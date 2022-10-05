Про странных покупателей с Авито.

Аноним 886: у меня есть вещи б\у один раз недолго. как новые только бирки срезаны.
так и пишу .б\у 1 раз.если вам не сказать-вы не отличите.
вот когда пишут новое-б\у 10 раз-это
Вы ведь и не указываете, что она новая. Ну как не отличу, новая вещь с этикеткой обычно. Я вот целенаправленно новые ищу и покупаю новые вещи, а большая часть б/у в категории новые.
Black raven,
И я к вам, обувь ребёнку так решила купить. Приехала на другой конец города, уточнила что новые. Оказались после 2-х детей и убитые. А фото при покупки обуви сделали. После этого, обувь не покупаю и не смотрю на авито.
У меня тоже тут неприятная история произошла с покупкой на авито. Решила я купить запасную куртку ребёнку в школу, нашла приемлимый вариант, в описании- утеплённая куртка, отличное состояние и тд. Все, пришла получать на почту, почтовый работник говорит- давайте осмотрите вещь на месте, я даже хотела отказаться ( думаю ну что смотреть, отличная же, продавец написал), ну ладно, она открывает почтовый пакет, и тут сразу бросается в глаза - куртка комом, вообще просто в почтовом пакете ( я всегда когда отправляю - на всякий случай внутри в свой пакет дополнительно упаковываю от пыли и тд, все скотчем проклеиваю чтобы не выпало), вместе с курткой из пакета раздался … «аромат» … так скажем очень давно нестиранной вещи, еще видно в квартире курили, вот этот запах ни с чем не спутать: табачный, затхлый. И Самое главное- дыра на спине, из которой торчит синтепон. Ппц, ладно я хоть согласилась посмотреть! Весчь эту вернула естественно назад, сделала фото для продавца, чтобы доказать если что. Продавец ответила буквально- ааа значит я не заметила, извиняюсь. В общем теперь я пыл свой охладила покупать кота в мешке, если что то срочное потребуется- буду в своём городе с личным осмотром брать
И ещё не пойму прикола, многие Покупатели просят включить авито доставку, ну ок, иду навстречу и пишу - подключила, можете заказывать. И сразу молчок) вообще не отвечают и естественно не покупают, 3 человека уже с начала месяца так пропали. Причём активная переписка и просьбы до этого. Как понимать…
Аноним 379,
У меня так было, покупатель попросила включить авито доставку, а потом отписалась, что только после этого смогла увидеть стоимость доставки и именно стоимость доставки её не устроила.
Аноним 379: И сразу молчок)
Доставка подорожала.Люди привыкли,что доставка стоила 50-150 рублей,а теперь она 400-500
Аноним 370,
Дорого. Авито странные: с екб в область везут за 350, что с Астрахани за 400. Нельзя что ли по расстоянию смотреть? Чем меньше расстояние, тем меньше стоимость доставки
Da Vi: Доставка подорожала.Люди привыкли,что доставка стоила 50-150 рублей,а теперь она 400-500
Заказывала ребёнку комбинезон с Камчатки, мне Доставка стоила 499р, а с аккаунта мужа 149! Заказали с аккаунта мужа, сейчас и второй комбез идёт ровно с такой же стоимостью доставки и опять у мужа дешевле, едет из Ярославской области. Видимо у кого-то подорожало, у кого-то нет
Заказала детям пижамы с доставкой: из Москвы, Рязанской области и Иваново. Стоимость доставки одна, 49 руб. Но это, наверно, акция
Znayka: Стоимость доставки одна, 49 руб. Но это, наверно, акция
Это для тех людей, которые ещё ни разу не заказывали Авито доставкой ,акция. Первые три доставки за 49, потом также за 400-500 будут.
Поэтому да, с другого аккаунта порой выгоднее заказывать.
Аноним 523,
Да, я впервые))) понятно теперь. Еще думаю: как выгодно-то!
Аноним 886: какие приходят люди по бесплатным объявлениям?
Они не приходят, они сначала душу вынут вопросами. А сколько, а чего, а ваш ребёнок в каком возрасте носил, а можно фото при дневном/ ночном/комнатном свете, а можно фото на ребенка, а цвет точно как на фото, а можете мне сами привести, а можно..... ( хотя все фото и размеры указаны).
Аноним 383: Они не приходят
У меня приходили. Но всё время было какое-то но. То не успевают, то переносят дату, то ещё что-то. Перестала отдавать бесплатно на авито. Или в районных группах отдаю или отношу в организации нуждающимся.
У меня один раз было. Продавала куртку и попросили почтой отправить. А перед отправкой я заметила немного распустившийся шов на рукаве. Выслала фото покупателю, но она всё равно согласилась. Как можно грязь и дыру не заметить)) на что у таких расчёт, не понятно
Я один раз рубашку заказала в «отличном состоянии». Решила проверить на месте, а там вонючая рубашка, с желтыми пятнами подмышками 🤢. Главно состояние- хорошее, но неужели сложно постирать вещь…
А еще я сумку как-то отправляла покупателю на дальний восток, а покупатель решил просто в игнор впасть. Я сама упрашивала администрацию авито отправить сумку обратно чтоб она там на почте не валялась. В итоге сумка 20 дней только в дороге была, а где-то 10 лежала там, на почте.
Я заказывали новую оверсайз куртку как мешок круглый. У ребёнка ровно такая же, но цвет другой.
Продавец уверил, что куртка новая! Пришла куртка стиранная и даже не просушенная в сушилке( синтепон комком сбился, а вокруг пустота, царапины на спине, цвет блеклый стал, а петелька уже умерла и пришита :) ой как продавец был расстроен, что я отказалась от её новой куртки. Заказала с Али по этой же цене.
Аноним 886: я в заголовке могу написать-новая. в тексте б\ у 1 раз.
А зачем?? В этом и суть вопроса, зачем отнимать своё и чужое время. Что мешает поставить состояние идеальное, но б/у?! Если я в подборке нажимаю новое, значит я ищу новое, с бирками, ярлычками и этикетками. На складах все валяется.
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+1
Мне тоже не нравится, когда отзывы запрашивают. Если захочу, то сама оставлю. А так раздражение даже.