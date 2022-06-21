Про странных покупателей с Авито.

Аноним 337: У меня пару раз спрашивали товар, когда он уже был заказан и оплачен продавцом, но ещё не отправлен.
Но я человек честный, все равно отправляла доставкой, по заказу. Хотя оба раз был крупногабаритный товар, и мне было бы гораздо проще отдать местным людям самовывозом.
В голову не приходило отменить заказ, когда уже договорилась с продавцом.
покупателем..
А с обменом никого не долбят? Я не успею если дописать без обмена и торга- так замучают с вопросами - обмен возможен!?
Девочки, как разобраться с доставкой? В объявлении указано от 9 руб, нажимаешь кнопку - купить с доставкой - высвечивается 269 руб, это ещё больше, чем в объявлении. Если выбираешь Почту РФ, то чуть дешевле, но незначительно. Сберлогистика вобще около 500 руб доставка
Аноним 337: Хотя оба раз был крупногабаритный товар, и мне было бы гораздо проще отдать местным людям самовывозом.
А я бы продала местным, ну и что, что кто-то доставку оформил. Если ещё не отправила, отменила бы доставку и покупателя в известность поставила, что извините, но пришли и купили. Я сделаю так, как мне удобно. Это другое дело, если едут за вещью, а ты продаёшь другому, так некрасиво конечно, а доставка-то - никто никуда не опоздал, тот покупатель ничего не потерял, будет дальше искать, не вставая с дивана.
Аноним 875,
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Аноним 875: Девочки, как разобраться с доставкой? В объявлении указано от 9 руб, нажимаешь кнопку - купить с доставкой - высвечивается 269 руб, это ещё больше, чем в объявлении. Если выбираешь Почту РФ, то чуть дешевле, но незначительно. Сберлогистика вобще около 500 руб доставка
Там на карте надо искать пункт "авито" и ExMail, это у них 9 руб Пока один пункт в Екатеринбурге, Первомайская, 72
Отправила на такси. Первый опыт. Что сказать... Очень удобно: предоплата за товар, всё быстро и легко, видно, как курьер едет по городу. Главное в этой ситуации, чтобы покупатель остался доволен товаром!
Аноним 715: Отправила на такси. Первый опыт
Расскажи, вам как оплатили за товар, через Авито уже после получения покупателем товара?
Аноним 166: вам как оплатили за товар, через Авито уже после получения покупателем товара?
Нет, мы сами договаривались, не через авито-доставку. Покупатель прислал оплату мне на карту и заказал такси. Яндекс-такси прислало смс для отслеживания, я отдала посылку курьеру. Сфотографировала машину и товар на всякий случай в момент передачи.
Аноним 100: Вот это да, повод для переживаний. Я не могу так спихнуть и слиться. Убедишься, что всё им норм, тогда выдохнешь))
Да!
Аноним 166: Расскажи, вам как оплатили за товар, через Авито уже после получения покупателем товара?
Я так покупала коляску, перевела деньги по номеру телефона и заказала Яндекс доставку, продавец отдала все курьеру
Аноним 100: Это как так получилось, что мы с вами под одним номером))
И звезда с звездою говорит...
Так часто бывает.
Давно пора на 4 значную нумерацию анонимов переходить.
Аноним 100: Это как так получилось, что мы с вами под одним номером))
Понятия не имею))) Вы бы не написали я бы и не заметила
Аноним 537: А я бы продала местным, ну и что, что кто-то доставку оформил. Если ещё не отправила, отменила бы доставку и покупателя в известность поставила, что извините, но пришли и купили. Я сделаю так, как мне удобно. Это другое дело, если едут за вещью, а ты продаёшь другому, так некрасиво конечно, а доставка-то - никто никуда не опоздал, тот покупатель ничего не потерял, будет дальше искать, не вставая с дивана.
ну не знаю.
мне бы как покупателю такое не понравилось. Я искала товар, нашла, заказала-оплатила, продавец заказ принял, не отменил сразу - и потом "в кусты"? Я бы точно плохой отзыв такому продавцу написала.
Я своими покупателями и своей репутацией дорожу). У меня более 50 отзывов, и рейтинг "5" на авито. Поэтому у меня люди с авито-доставкой смело покупают, а так к в основном я продаю не крупногабарит,а детские вещи - а их пересылать легко - мне это очень удобно. В случае детских вещей я наоборот не люблю, когда ко мне домой хотят прийти, встречи все эти назначать и т.д.... Доставка - любая - для меня проще: пошла на Почту или в боксберри и отправила - в удобное для меня время.
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Могли купить местные, без доставки.
У меня пару раз спрашивали товар, когда он уже был заказан и оплачен продавцом, но ещё не отправлен.
Но я человек честный, все равно отправляла доставкой, по заказу. Хотя оба раз был крупногабаритный товар, и мне было бы гораздо проще отдать местным людям самовывозом.
В голову не приходило отменить заказ, когда уже договорилась с продавцом.
А люди, видимо, практикуют….