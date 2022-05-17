Про странных покупателей с Авито.

Аноним 306,
Таким неадекватам лучше не отдавать( И вообще, желающие взять бесплатно, вряд ли будут кормить РК. И будут ли вообще кормить?((
Вообще, если не здороваются, а сразу вопрос задают, то ничего хорошего не светит)
Проверено годами)
12786: Вообще то девушка ответила да, и приписала про корм
Тогда и отвечай четко на поставленные вопросы. Да, бесплатно. А потом про корм отдельным предложением.
Я вот тоже на месте покупателя не поняла, почему я дважды задала вопрос про цену, а мне дважды про корм ответили
Аноним 562: Тогда и отвечай четко на поставленные вопросы. Да, бесплатно. А потом про корм отдельным предложением.
Там четко и отвечено да если у покупателя проблемы с пониманием написанного, то 🤷♀️
Аноним 886: приписала про корм может потому что следующий вопрос обычно задают по поводу что ест 😁
Аноним 886: зачем они тогда вообще берут или хотят взять?
В деревню на цепь посадят и будут впроголодь держать. Ну или поиграют пока щенок, потом выкинут - бесплатно же. От таких персонажей хорошего не нужно ждать.
Аноним 886: может а может и нет!
Может как вариант, проверка на возможность кормить кормом, вроде озвучила и кого не устроило отсеятся сразу без доп вопросов
Аноним 886: в итоге-отправите
Всегда захожу в профиль сначала, смотрю в объявлениях место. Если иногородний пишу сразу что не отправляю. Какие проблемы то
Аноним 562: на вопрос про цену отвечаете про корм
Т.к. все спрашивают что ест щенок.
Продавец опередила вопрос.
Я так же в переписке пишу информацию по товару. Многие потом уже вопросов лишних не задают
Аноним 562: почему я дважды задала вопрос про цену,
Так ответили в первом предложении.
И в объявлении это видно.
Аноним 886,
Мы, конечно, сами виноваты, что у нас собака родила. Началась первая течка , и было поздно уже стерилить, и прорвался к нам бигль соседа. И вот как- то всех раздали в очень адекватные руки. Конечно, мы не отследим, каким кормом будут кормить.
Но запомнился самый первый наш " покупатель". Приехала семья из Башкирии , за 500 км, за самым красивым мальчиком ( щенок был просто шикарен, на вид просто вылитый бигль, очень спокойный и ласковый). Приехали на следущее утро после переписки, выехали в ночь. Без разговоров впихнули нам 5 тр, хотя мы отдавали бесплатно. Сказали, что им не нужен ни корм, ни глистогонка, ни пеленки, тк сейчас заедут в зоомагазин и закупятся всем необходимым. И были они просто чудесные и позитивные люди, вот прямо сразу видно, что будут главное делать- ухаживать и любить
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Нет отличная цена, просто попался хороший очень продавец. Он реально очень большой молодец.