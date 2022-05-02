Про странных покупателей с Авито.

аленканешоколад: Ко мне неоднократно приезжают всей семьей, мама-папа-2-3 ребенка- бабушка и прочее.. и я не утрирую.
Это перебор, конечно
А так, авито для обеих сторон компромисс. Одним ехать куда-то, мерить некомфортно и не вернуть. Другим пускать в квартиру и терпеть неудобства или спускаться. Ждать в определенное время.
Зато одни продадут, пусть и недорого, а не выбросят. А другие купят недорого. Можно и потерпеть)
Иначе вообще выходить на авито не стоит
аленканешоколад: Ко мне неоднократно приезжают всей семьей, мама-папа-2-3 ребенка- бабушка и прочее.. и я не утрирую.
Я вещи бесплатео отдавала, открываю дверь, там мама, папа, двое детей и бабушка, все бы ничего, но как только зашли, у них один ребенок сразу на кухню в обуви побежал и холодильник открыл. После этого больше к себе домой никого не пускала, выносила в подъезд.
Аноним 622: Я вещи бесплатео отдавала, открываю дверь, там мама, папа, двое детей и бабушка, все бы ничего, но как только зашли, у них один ребенок сразу на кухню в обуви побежал и холодильник открыл.
Жесть
Аноним 622,
Бесплатно надо было просто через дверь передать и всё, зачем из всех пускать в квартиру? Мерить же не собирались наверное ничего. Или собирались?)
Аноним 537: Бесплатно надо было просто через дверь передать и всё, зачем из всех пускать в квартир
Это был мой один из первых опытов, не ожидала такой наглости, не думала, что люди решат, что тут ещё и покормят бесплатно. Не зря же они всей семьёй пришли
Я про продавцов. Нашла объявление в В. Салде, новые вещи Некст. Джинсы и майки. Цены адекватные, не дёшево.
Пишу, готова забрать. Ответ бронь. Ок, бронь до какого? До пятницы. Жду.
В пятницу обьявления - продано. Ну ок.
Взяла продавца в подписку. Мало ли, может она стоком занимается.
На днях решила посмотреть, смотрю опять те же объявления. Пишу, готова забрать! А в ответ тишина. Видимо мошенница, коих в последнее время развелось.
Аноним 47: Пишет дама и говорит хочу фото ярлыка с артикулом... Зачем?
Возможно по артикулу хочет найти в интернете вещь и почитать ее характеристики. Состав, утеплитель и тп.
Подскажите,пожалуйста, кто продавал через Boxberry. Пришло сообщение от покупателя, что он оформил покупку. Далее сообщение от Авито, что покупатель оформил покупку и мои действия по пунктам)
Это не лохотрон? Не сталкивалась ещё, обычно приезжают сами.
Не знаю, я тоже шкафы разбирать начала, и по объявлениям,( опубликовала здесь и на юле)мне сейчас тоже все пишут что доставкой, курьерами, почтой хотят вещи забрать, мне спокойнее лично отдать, так и говорю, с доставками не связываюсь
Аноним 622,
Жесть конечно, родители-то хоть как оправдали поступок ребенка? Это ведь не нормально, у незнакомых людей, в чужой квартире нестись к холодильнику
Аноним 664,
Точно так же как и авито доставкой, смотрите ближайший к вам пункт бохбери идёте туда, говорите номер, они упаковывают и отравляют.
Аноним 664: Подскажите,пожалуйста, кто продавал через Boxberry. Пришло сообщение от покупателя, что он оформил покупку. Далее сообщение от Авито, что покупатель оформил покупку и мои действия по пунктам)
Это не лохотрон? Не сталкивалась ещё, обычно приезжают сами.
Нет, не лохотрон. Вы отправляете, покупатель получает, осматривает, если все устраивает, забирает и тогда только перечисляются деньги на указанную вами карту.
Аноним 817: Жесть конечно
Некоторые в туалет просятся, например.
Отказывать что ли?
А у меня в ванной комнате, где туалет , куча дорогой косметики и всего навалом (2 шкафа) и как я отслежу взяли что-то или нет?
Поэтому дома не принимаю.
Прекрасно для примерки в любом ТЦ в магазине одежды можно встретиться и примерить вещи вместе с вещами из магазина (если продавцы дотошные). В любой фамилии , вообще , пофиг, чт о вы там делаете, мне удобно - рядом тц.
Напишу про продавца. Нашла детский комбез, футер с начёсом. В объявлении есть кнопка КУПИТЬ С ДОСТАВКОЙ. Сама я из области, но не из далёкой)))) муж в Екб работает, но комбез территориально в @опе мира, списались с продавцом, задала интересующие вопросы. Уточняю у неё отправляет ли она, пишет что - нет только почтой, я ей - ну да почтой, только через сайт авито. Пишет, нет, самостоятельно и по 100% предоплате и за пересылку тоже сразу. Странная.....
Аноним 237: Пишет, нет, самостоятельно и по 100% предоплате и за пересылку тоже сразу. Странная.....
Я такая же странная :))) Нафиг мне эта Авито доставка
tata_sl,
Так зачем тогда оставляете активной кнопку доставка? Она подразумевает авито доставку. Я тоже отправляю только почтой, отключила доставку и всё. Зачем людей в заблуждения вводить
Аноним 622: все бы ничего, но как только зашли, у них один ребенок сразу на кухню в обуви побежал и холодильник открыл
Дайте нам водички попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде! (с)
Аноним 798: ну не знает человек, что на авито все доп. кнопки надо самостоятельно деактивировать
ой. именно так :))
Аноним 237: Напишу про продавца. Нашла детский комбез, футер с начёсом. В объявлении есть кнопка КУПИТЬ С ДОСТАВКОЙ. Сама я из области, но не из далёкой)))) муж в Екб работает, но комбез территориально в @опе мира, списались с продавцом, задала интересующие вопросы. Уточняю у неё отправляет ли она, пишет что - нет только почтой, я ей - ну да почтой, только через сайт авито. Пишет, нет, самостоятельно и по 100% предоплате и за пересылку тоже сразу. Странная.....
Не все знают, что авито-доставку можно отключить, при этом многие ей не отправляют, а кто-то не отправляет вообще.
Если я хочу купить вещь в другом городе, всегда сначала уточняю не характеристики вещи, а может ли продавец отправить и каким способом предпочитает. Чтобы не тратить ни его, ни своей время на бессмысленный в случае отрицательного ответа диалог.
Alterum: Если я хочу купить вещь в другом городе, всегда сначала уточняю не характеристики вещи, а может ли продавец отправить и каким способом предпочитает. Чтобы не тратить ни его, ни своей время на бессмысленный в случае отрицательного ответа диалог.
Вот все бы такими, как вы были. А то кучу вопросов зададут, а потом выясняется, что им доставку в другой город нужно. Я теперь обычно захожу в профиль покупателя и если вижу что из другого города, спрашиваю, вы из Екатеринбурга? У меня только самовывоз. Сразу все вопросы отпадают..
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Покупала не авито, брала ребенка, котрому вещь смотрю, считанные разы, когда были большие сомнения именно по модели или когда продавец не делал замеров. Примеряли мы быстро, без выкрутасов.
Вообще все покупаю без детей. В голову не придет обращаться с возвратом, если что-то не подошло. Также не было желания прийти на покупку-примерку со всеми детьми....Ко мне неоднократно приезжают всей семьей, мама-папа-2-3 ребенка- бабушка и прочее.. и я не утрирую.
Я считаю, что если Вам нужна полноценная примерка, с зеркалами, Вам хочется походить-покрутиться-подумать, если нужны гарантии и возможность возврата, то велкам в магазин. Если хочется купить классную вещь по доступной цене, а особенно новую, то вы идете на авито и терпите некоторое неудобство. Выбор всегда за покупателем, но не надо путать авито и магазин, это абсолютно разные площадки.