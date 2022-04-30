Про странных покупателей с Авито.

Я аккаунт на юле удалила из-за того, что они без моего согласия размещали объявления в контакте. Т.е я не случайно разрешила в вконтакте разместить, а они сами дублировали туда объявления. И мне там в личку кучу мошенников пришло
Аноним 970: Они говорят через юлу, а ссылку вам вышлют на левый сервис.
Что мешает сделатт так же через авито, разницы вообще нет.
9:30 П: где находитесь?
11:25 Я: пишу адрес
13:47 П: я тут
вот и весь диалог
ни здрасте, ни уточнений по времени, ни предупреждения, что она идет, хорошо, что я дома была. Вещь стоит 100 р, она мне дает 2 тыс и разменивай как хочешь . Вот что в голове у таких.
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Аноним 331,
Ага, вот об этом я и писала, когда объясняла, почему убрала точный адрес из геолокации и без необходимости его стараюсь не говорить)) значит, не только ко мне приезжали такие чудные покупатели)
Аноним 331: Вещь стоит 100 р, она мне дает 2 тыс и разменивай как хочешь .
с надеждой, что не станете морочиться и бесплатно отдадите
Я в последнее время еще тенденцию заметила, не знаю, может у Вас, девы, тоже есть наблюдения: приезжают не покупать конкретную вещь, а развлечься пошопиться. Что имею ввиду: хотим посмотреть сандалики, а еще что у вас есть, вот видела у вас еще сапоги женские и пальто, я хочу все посмотреть. По итогу все не просто посмотрит, а примерит, в процессе обязательно разговор - общение. Но в результате хорошо, если возьмут одну вещь, а в 9 из 10 вообще не покупают: все понравилось, я еще подумаю, если не продадите, то в конце месяца, после зарплаты, к осени и тп - заберу. Так уже несколько приездов было, так что на единичный случай не спишешь. Я одну не выдержала и спросила, на кой она сейчас приезжала и перемерила всю обувь, чтобы " если не заберут, я ближе к осени куплю у вас". Ответ незамутненный разумом по-моему: я хотела посмотреть, может мне бы все не подойдет, я не буду это откладывать... занавес. Это что, новый вид развлечения в связи с закрытием магазинов и отсутствием денег?
аленканешоколад: Это что, новый вид развлечения в связи с закрытием магазинов и отсутствием денег?
Весеннее обострение
аленканешоколад,
Аккуратнее с такими, возможно, их цель не примерить, а что-нибудь своровать из прихожей, пока вы вещи достаете
Аноним 58,
Точно оно. Маньяки одни пишут, блокировать устала. "Сними платье дай фото" и прочая хрень
Тоже удивила одна девушка, написала утром что хочет купить вещи, я говорю я дома буду после 18.00. На этом все. Ни разговора, что приедет, ничего. В 18.30 пишет мне я у вашего подъезда стою. Я честно прифигела, такая незамутненность, благо я дома была. Я уже и забыла что мы переписывались, хоть бы написала тогда что ли, что подъедет или позвонит. После 18.00 тоже понятие растежимое... Так она ещё и своим ходом на общественном транспорте ещё и с ребёнком. Я просто представила что меня бы дома не было.... Потом бы ещё отзыв накатала б отрицательный. Ну короче говоря, все купила она. Но вот этот эффект внезапно тм меня удивил.
Ещё продажа одна на авито, продавала ворота, пишу 2 створки, размер одной створки 150см. Самовывоз из Косулино. Пишет мне мужчина, две створки значит 3 метра будут шириной???? Эмм... Я ему отвечаю, ну посчитайте сами. Он отвечает, ага, посчитал 3 м. И тут же спрашивает, а Косулино это где???? Блин я как должна человеку объяснить?? Я говорю наберите пжл в поисковике.... Все пропал.
Аноним 47: выношу на улицу сама, предупреждаю что без примерки или машина, или подъезд.
У меня так несколько вещей почти испортили, уронили юбочку от костюма, когда решили в машине примерить, испачкалась, а от покупки отказались( к счастью, была бу, мне просто пришлось ее еще раз постирать-погладить. Несколько раз, одевая в машине же обувь на ребенка, потом ставили на тротуар... один раз сандалии были новые, ребенок побежал в них вокруг машины, я поздно среагировала, а маман вообще не поняла, в чем проблема. Всегда, когда выношу, прошу и предупреждаю, что аккуратнее и про "одевать и ставить только в салоне", но почти всегда покупателю наплевать из серии " а как мы должны понять, что ему удобно?.." или "это же ребенок, ничего страшного".. Поэтому приходится пускать домой, особенно если вещи новые или дорогие((
на моей практике без примерки покупают крайне редко, даже с учетом всех замеров-обмеров в объявлении и дополнительных по просьбе. Обычно спрашиваешь, подходит по замерам, когда переписка идет, а в ответ что-нибудь "вроде да, но все равно надо мерить" или типа того)) А с вещами на подростков или взрослыми вообще проблема - в машине не померить(
Аноним 623: Тоже удивила одна девушка, написала утром что хочет купить вещи, я говорю я дома буду после 18.00. На этом все. Ни разговора, что приедет, ничего. В 18.30 пишет мне я у вашего подъезда стою.
Была ситуация один в один, ни разговора, ничего .Только меня дома не было, когда она приехала. Тоже с ребенком, кстати. Так она еще и негативный отзыв написала.
Не пускаю домой и не советую. Заметила, что есть любители примерять только дома. Если говоришь, что примерка в ТЦ в фамилии , то сразу же пропадают. Так же многим становится неинтересно, если скажу заранее что вынесу вещь (не одежду обувь), тоже пропадают. Если не говорю заранее , что выйду, как приедете звоните (тогда и квартиру можно сказать) , то вероятность приезда повышается. Видимо, многие сталкивались с тем , что приезжают и телефон не отвечает.
Но, считаю, что сейчас ухудшаться ситуация будет (расти преступность) и осторожность дополнительная не помешает.
Из-за недорогой шмотки модет случиться кража в прихожей. А дорогую вещь могут просто забрать, слышала много таких случаев у подростков и мужчин, когда встречаются , забирают вещь и убегают. Так что будьте бдительны.
Аноним 47: Пишет дама и говорит хочу фото ярлыка с артикулом... Зачем?
Да глаз у нее уже замылился, сотню подобных объявлений просмотрела, уже не помнит у кого что спрашивала и у кого что на фото.
Также я попросила размеры сумки как-то, продавец отвечает, что все на фото.
Смотрю, и правда все есть, а у меня такая вереница этих объявлений в голове) бывает, без умысла
аленканешоколад: на моей практике без примерки покупают крайне редко, даже с учетом всех замеров-обмеров в объявлении и дополнительных по просьбе.
Ну это же логично, вы бы и сами, если покупали, захотели бы примерить. Размеры размерами, а вещь может просто не сесть
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Они говорят через юлу, а ссылку вам вышлют на левый сервис. Не соглашайтесь. Если им надо купить, они и через авито всё сделают. А так это мошенники.