Про странных покупателей с Авито.

Аноним 237,
Я так купила б/у полотенцесушитель, в итоге пришёл сантехник с ук и сказал, что на это место его не ставят ( по телефону говорил обратное!!!)
Ну что делать, выставила теперь его на авито обратно …
Аноним 850,
Какая разница какое место? Мы где захотели там и сделали, пальцем тыкнули ни кто слова не сказал, 5 лет прошло, всё работает.
А мне вообще продавец брак продала. Заливала, что новое, сразу не проверить - надо время. А оказывается нерабочее. Хотела вернуть, она ответила "Я не магазин" и заблокировала. И объявление это не снимает, наверное у нее вагон таких бракованных изделий. Вот такие есть бессовестные продаваны.
Аноним 908,
Так мы так же хотели, предварительно им звонила, они все одобрили. Когда пришли , говорят - это обратка идёт и всегда холодная будет, нет смысла на неё ставить
Мы такие ….. а раньше то нельзя было сказать?!??
И да, это они за 600₽ пришли к нам, у них в принципе вызов якобы 600₽, поэтому до покупки полотенцесушителя консультировались звонили им по телефону только ..
Чугунная сковородка,
Отзыв ей написали?
Ну и плюс со службой поддержки пообщаться.
У вас переписка шла в самом авито?
Аноним 887: Лишь бы сбагрить и деньгу урвать
Дело то не в жадности). Я вот не хочу по несколько раз встречаться с человеком-продавать, потом обратно забирать. Это же время, подстраиваться надо друг под друга. Действительно, авито-не магазин-возвратов нет. Приходите, меряйте ,осматривайте сразу вещь и принимайте решение о покупке. Я косячные вещи ( рваные, грязные, потасканные , сломанные и т.д. не продаю, все в идеале, поэтому уверена, что возвратов из-за состояния быть не может. А уж по размеру будьте любезны на берегу определяться.
Аноним 887: Да, есть такие очень жадные до денег люди. Лишь бы сбагрить и деньгу урвать.
Какой-то бред написали, то есть покупателю лень с ребенком померять приехать, а у меня же куча времени сто раз с каждым встретится, одной не подошло-вернула, второй. Мне это простите зачем? Слава Богу есть адекватные люди понимающие что это не магазин с гарантиями возврата, поэтому и стоимость соответствующая. И да, за 15 лет продаж с подобными не встречалась.
Аноним 887: , есть такие очень жадные до денег люди.
Которые жмут денег на новое из магазина - где и гарантия, и возврат, а предпочитают в два-три раза дешевле с авито Только не говорите что это бедные люди, сколько раз приходили - все благополучные и вполне состоятельные, просто очень экономные
Продаю остаток ткани. Спрашивают - сколько метров продаёте? Всё бы ничего, но у меня на фото написано "отрезок 3 метра", объявление называется "Хлопок отрез 3 м". В тексте объявлении написано "ширина 220 длина 3 метра, продаю цельным отрезком".
Скажите, как ещё эту информацию донести до покупателя, чтобы таких вопросов не возникало? у меня варианты закончились
Бесят такие продавцы, которые в объявлении пишут одну цену, а на деле оказывается другая...
Решила я порадавать себя цветком комнатным, так из 10 объявлений у половины приходилось уточнять, выспрашивать... В объявлении написано- цветок такой то, цена 100р, а на деле оказывалось что продают отросток этого цветка
Аноним 562: Никто ни на почте, ни в боксберри не будет вам аккурано упаковывать, это точно
У нас в отделении очень хорошо упаковывают девочки, пакеты всегда есть. Коробку я не требую. Пакет они так обматывают, что лучше всякой коробки. Если что-то хрупкое отправляю, сама дома упаковываю. Месяц назад хрусталь в Москву отправляла - дошло всё идеально.
Февраль по продажам у меня очень просел. В декабре, январе я на почту ходила ежедневно, буквально. Связываю это с тем, что промокодов не стало.
Tat_M: цветком комнатным
на авито почти всегда отводками)
Идите к нам в юмамский пристрой растюх. Найдется
А меня уже год набегами бомбардирует какая-то странная дама. Покупать не хочет, хочется меняться. И тоже все бы ничего, но она мне шлет фотки какого-то почти мусора с помойки))
Аноним 886: неблагополучный-это кокой?
Это токой
Да как-то купили у меня ранец школьный, давно уже, ранец не ахти какой был, за три копейки выставила - не выкидывать же, ещё послужит. Вот такие и пришли две женщины мать и дочь, не знаю как их описать, но вот они были не очень благополучные)) Ещё благодарили бесконечно, видать вообще ничего слаще морковки не видали.
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Аноним 562,
Чёт у меня все стоит, ни продать, ни недвижен сдать не могу…. Прям попа какая-то.
Где он, мой арендатор и покупатель