Про странных покупателей с Авито.

Вы думаете я помню телек был не очень старый. Видимо с какими то браком, раз быстро сломались, одновременно и одинаково, покупали сразу два - мы и наш друг. Это примерно 2014 год был, чинили в 2019, сломался итого раньше, стоял долгое время ещё просто так. Был Филипс с амбилайт и 3д, диагональ 1метр15см. Стал LG.
Суровый фенхель: продешевила поди
Я как то стиралку продавала, выставила 1500, мне все пишут "куплю сегодня за 1000". Удалила нафиг. Через неделю выставила новое за 2000, никто не пишет, а если пишут то то же самое "за 1000 продадите?". Болталось месяц.
Через месяц снова подала за 1000, через полчаса забрали.
Море на ремонте: Был Филипс с амбилайт и 3д, диагональ 1метр15см
Это у вас Филипс так быстро того?
Море на ремонте: Стал LG.
Лыжи хороший телек, только смарт в нем фиговый нам попался по крайней мере, обновления по кабелю ТВ-антенны приходили, а сейчас где найдешь, такого провайдера? Без обновлений - обычный телек, только с гнездом под интернет кабель.
Аноним 166: Это у вас Филипс так быстро того?
Аха
На LG смарт работает по вай-фай, и слава богу
анонимно: Аноним 886:поставьте звуковое оповещение ,если хотите оперативно отвечать. некоторые \очень часто\ сразу отвечают.
явно на тел оповещение приходит.
ну звуковое точно не буду, у меня только на особо важных чатах оно стоит
а всплывающее - что-то видимо конфликтует с последним обновлением, потому ка с юлы все прекрасно доходит - с авито нет
У меня с авито вообще не приходят оповещения. Даже после обновления. За все время только два раза пришли. и все.
Ksuuu555: Выставили вещицу для дома бесплатно, за шоколадку и уже пятый человек пишет "Здравствуйте, не отдали еще?" Я отвечаю что вещь еще у меня и все. Дальше тишина они видимо ждут когда отвечу что отдала
О, да! таких вопрощающих насчитала 21 человек в переписке. Тумбочку за шоколадку отдавала))
Вот скажите, зачем человеку писать плохой отзыв, зачем портить рейтинг. Когда сидишь на авито уже 10 лет. Все довольны твоим товаром и тут надо вот так вот , в раз все испортить. Продавала я джинсы детские, за копейки. 200 рублей всего. Состояние идеальное. Привезла ведь еще этой девушке, она все осмотрела, вечером звонит с наездами, что у вас за джинсы, я из постирала, а они все в разводах. Спрашиваю чем стирали, говорит капсулу Тайд бросила в машинку и эти маленькие джинсы. Ну естественно, говорю я ей, эта капсула рассчитана на 5 кг, а не на одни джинсы, вот и окрасила их. Она начала предъявлять, что это я виновата. Причем так разговаривала, что я слова не могла сказать. Я говорю хорошо. Я возвращаю вам деньги, вы мне товар, только в первозданном виде, в котором я вам их продала. Потом начала шантажировать плохим отзывом. Деньги я ей вернула, говорю возвращайте джинсы, она мне отзыв такой накатала, что я такая обманщица. Ужас, вот зачем это. Я с ней по хорошему.
Аноним 487,
Зачем вы ей деньги вернули?
В отзывах ответ можно написать. Напишите все, как есть.
Аноним 140: Зачем вы ей деньги вернули?
В отзывах ответ можно написать. Напишите все, как есть.
точно, а еще добавить, что вы деньги вернули,а она товар нет, выходит она украла его у вас
Аноним 487,
Это еще что. Продаю комплект нижнего белья. Мне девушка пишет, просит отправить авито доставкой. Я сказала что не отправляю. Так она мне в отзыве поставила одну звезду и написала, что я мужик-извращенец и домогаюсь ее Пришлось страницу менять) На новой странице, опять она пишет. Но тут уж я ничего не отвечала, сразу в блок.
А еще, мне плохой отзыв писали, когда я не ответила на сообщение через 3 часа ) Отзыв правда был без оценки. На следующий день этот же покупатель как ни в чем не бывало, пишет спрашивает. Тоже в блок его.
Да вообще столько не адекватов. Стараешься, как лучше людям сделать, а в результате все равно виноват. И еще раз убеждаешься, не делай людям добро, не получишь зло.
Девочки, кому-нибудь сегодня странные звонки с Авито поступали?
Мне два раза позвонили, сразу говорят звонок переадресованный с Авито и спрашивают какую-то Алёну Евгеньевну. Причём оба звонка с разных номеров. Опять Че-то мошенники придумывают?
Странный продавец - не хочет отвечать в сообщениях. Спрашивала дважды во сколько можно приехать купить. Молчит как рыба в пироге, говорит, что ждёт она только звонок, иначе ни как
Аноним 331,
Моему мужу так тоже один писал, какую-то деталь от машины хотел купить авито-доставкой. Муж отказался отправлять, тот ему отзыв оставил - "не отправляет авито-доставкой!"
Аноним 622: Дайте ссылку на её аккаунт, сейчас мы ей отзывов накидаем.
Вы так просто не накидаете иным очень даже охота накидать ...но тут не всё так просто если просто оставить. на рейтинг они не повлияют надо либо в переписку уходить либо на номер телефона нажимать.
Аноним 807,
Если есть объявления, то после переписки можно оставить отзыв.
Некоторые покупатели вообще берегов не видят и чувствуют себя безнаказанными.
Аноним 622: то после переписки можно оставить отзыв.
Ну я и говорю -только после общения можно отзыв оставлять. который пойдёт в зачёт рейтинга.
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Да капец как меня жаба душила, я такая злая была, мне муж 8 говорил сначала и то это дорого, я считаю. Но новый такого размера был бы намного дороже. В нашем случае поломалось ФСЁ! Кроме экрана и корпуса. А наш друг с таким же телеком (и с такой же поломкой), предпочел его сдать на запчасти.