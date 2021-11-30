Про странных покупателей с Авито.

LUCKY ME,
привыкла доверять людям.
Аноним 622: самое важное пишу сразу на фотографиях
спасибо за идею, тоже так буду делать пожалуй
LUCKY ME: перч, спросила обхват ладони, пишет р 6,5 - 7. ??? размер мало о чём говорит.
очень странно, я очень люблю перчатки, лапа у меня огромная, точный размер 8, мне мама, свекровь, тетя моя- кто где бывает везде покупают мне именно по этому размеру, всегда все ок. Из Турции привозили, Германии, Просто по России...
Аноним 546,
8р , на какой обхват ладони? 19 см?
подскажите пожалуйста, пришел товар на почту авито-доставкой я посмотрела мне вещь не понравилась, написала отказ,составили акт, но посылка так и висит как не полученная когда она поедет обратно и когда мне вернут деньги?
Аноним 390: подскажите пожалуйста, пришел товар на почту авито-доставкой я посмотрела мне вещь не понравилась,
Вот как так? Вы совсем не смотрели товар и дополнительные фото не просили?
Я вот авито доставкой из-за таких как вы точно отправлять не буду.
Отправляю Сдэком при 100% оплате. Но всегда кучу фото сделаю и по видео свяжусь.
Аноним 390: пришел товар на почту авито-доставкой я посмотрела мне вещь не понравилась,
Вы себя поставьте на место продавца. Он время тратил, чтобы отнести на почту и за это время может уже 20 раз мог продать,. Что вы там такое покупали, чтобы по фото нельзя было определить нравится вам или нет?
О других людях тоже надо думать, а не напрягать их просто так.
Аноним 807: вот авито доставкой из-за таких как вы точно отправлять не буду.
Я тоже из-за таких не отправляю, но покупатель тоже ведь не виноват что вещь не оправдала ожидания. Может там на фото все красиво и отфотошоплено, а на деле старье.
Аноним 887: Но примеришь, бывает, и видишь, что не сидит.
При получении авито-доставкой нельзя примерить, так что там скорее всего не одежда была.
Если на фото было тоже самое, что привезли и без дефектов, о которых не знала, то просто "не понравилось", это свинство по отношению к продавцу.
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, покупатель перевел деньги, за товар и отправку сберлогистикой. из расчета 100 р пересыл. начала оформлять в сбербанк онлайн, а там вместо стоимости 99р - выходит 1250р! причем у меня вес товара 0,5 кг (платок). Может я не правильно что то делаю или там уже цены изменились? кто то недавно отправлял? какая была стоимость?
Аноним 379,
Так сбер логистика только первый раз 99 рублей ,потом ещё акция была,но недолго.Там ведь все внятно написано.Далеко наверное отправляете,оттуда и цена.Проще письмом отправить или мелким пакетом почтой
Аноним 191,
Разобралась, надо только в приложении оформлять. сейчас все получилось, за 99р. Мне тоже проще бандеролью, но покупатель не хочет (не доверяет почте россии)
Ржака)
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Кошкин Хвост,
+++, потом," так смотреть нужно БЫЛО!"
Покупатель всегда виноват.