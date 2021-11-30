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Про странных покупателей с Авито.

LUCKY ME
просто посетитель

Кошкин Хвост,
+++, потом," так смотреть нужно БЫЛО!"
Покупатель всегда виноват.

Кошкин Хвост

LUCKY ME,
привыкла доверять людям.

Аноним 546

Аноним 622: самое важное пишу сразу на фотографиях

спасибо за идею, тоже так буду делать пожалуй

LUCKY ME: перч, спросила обхват ладони, пишет р 6,5 - 7. ??? размер мало о чём говорит.

очень странно, я очень люблю перчатки, лапа у меня огромная, точный размер 8, мне мама, свекровь, тетя моя- кто где бывает везде покупают мне именно по этому размеру, всегда все ок. Из Турции привозили, Германии, Просто по России...

LUCKY ME
просто посетитель

Аноним 546,
8р , на какой обхват ладони? 19 см?

Аноним 546

LUCKY ME: 8р , на какой обхват ладони? 19 см?

нет, у меня 21 см...лапа так лапа

Аноним 390

подскажите пожалуйста, пришел товар на почту авито-доставкой я посмотрела мне вещь не понравилась, написала отказ,составили акт, но посылка так и висит как не полученная когда она поедет обратно и когда мне вернут деньги?

Аноним 807

Аноним 390: подскажите пожалуйста, пришел товар на почту авито-доставкой я посмотрела мне вещь не понравилась,

Вот как так? Вы совсем не смотрели товар и дополнительные фото не просили?
Я вот авито доставкой из-за таких как вы точно отправлять не буду.
Отправляю Сдэком при 100% оплате. Но всегда кучу фото сделаю и по видео свяжусь.

Аноним 886

Аноним 390, вещь в живую не понравилась или есть дефекты, о которых вы не знали.?

Аноним 622

Аноним 390: пришел товар на почту авито-доставкой я посмотрела мне вещь не понравилась,

Вы себя поставьте на место продавца. Он время тратил, чтобы отнести на почту и за это время может уже 20 раз мог продать,. Что вы там такое покупали, чтобы по фото нельзя было определить нравится вам или нет?
О других людях тоже надо думать, а не напрягать их просто так.

Аноним 537

Аноним 807: вот авито доставкой из-за таких как вы точно отправлять не буду.

Я тоже из-за таких не отправляю, но покупатель тоже ведь не виноват что вещь не оправдала ожидания. Может там на фото все красиво и отфотошоплено, а на деле старье.

Аноним 622

Аноним 887: Но примеришь, бывает, и видишь, что не сидит.

При получении авито-доставкой нельзя примерить, так что там скорее всего не одежда была.
Если на фото было тоже самое, что привезли и без дефектов, о которых не знала, то просто "не понравилось", это свинство по отношению к продавцу.

Аноним 379

Здравствуйте! подскажите пожалуйста, покупатель перевел деньги, за товар и отправку сберлогистикой. из расчета 100 р пересыл. начала оформлять в сбербанк онлайн, а там вместо стоимости 99р - выходит 1250р! причем у меня вес товара 0,5 кг (платок). Может я не правильно что то делаю или там уже цены изменились? кто то недавно отправлял? какая была стоимость?

Аноним 191

Аноним 379,
Так сбер логистика только первый раз 99 рублей ,потом ещё акция была,но недолго.Там ведь все внятно написано.Далеко наверное отправляете,оттуда и цена.Проще письмом отправить или мелким пакетом почтой

Аноним 379

Аноним 191,
Разобралась, надо только в приложении оформлять. сейчас все получилось, за 99р. Мне тоже проще бандеролью, но покупатель не хочет (не доверяет почте россии)

BUZZY
хочу стать мамой
Екатеринбург

Ржака)

Аноним 688

Сегодня столкнулась с непониманием. Я - продавец.

  • вы товар можете доставкой отправить?
  • да (в мыслях держу авито-доставку)
  • я живу по такому-то адресу, когда привезёте?
    Ага, щас я такая ноги в руки и повезла доставлять)

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