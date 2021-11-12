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Про странных покупателей с Авито.

еsprеsso
мама
Екатеринбург

Аноним 806: Может кто подскажет мне что с объявлением не так

Модель очень старая. Видимо, знающие потенциальные покупатели предполагают, что не один ребенок носил Ну и вообще стало хуже продаваться детское б/у

Аноним 147

Marinab86: Подскажите, что не так?

Ласси в отличном состоянии по 1000-1500.

Marinab86: но уж лучше новый "Ноунейм" купить, чем б/у какой-нибудь "Керри

керри, ласси и тп уже зарекомендовали себя, а ваша фирма - нет. кто идет на авито - морально готов к бу

Аноним 147

Аноним 967: Ну продаст она один костюм пусть даже посредством Юмамы, что такого то?

а правила форума уже неинтересны?

Аноним 319

Аноним 317: Продаю Керри и Хуппа в идеальном состоянии, после одного ребёнка и одного сезона за такую же цену ( 2000-2300)

Таких как вы единицы, понимаете? Большинство предлагает далеко не идеальное состояние за эти деньги, а с белыми коленями, неизвестно сколько раз и правильно ли стиранные и т.д, то есть непонятно что там с утеплителем и его качеством после носки. Я зареклась ездить смотреть б/у детское, сколько раз уже на обноски натыкалась. Теперь либо беру с огромной скидкой в несезон "фирму", а если не нашла/не успела, то и ноунейм возьму , но только по хорошей цене и с устроившим меня качеством. "Ватники" не покупаю. В общем-то тут все на доходах завязано. У кого есть деньги-купит новое, известное, что у всех на слуху. А кто вынужден экономить- с большой долей вероятности купит ноунэйм,имхо

Аноним 967

Аноним 147: а правила форума уже неинтересны?

Ну то есть нормально в этой же теме обсуждать как обойти правила авито чтобы выложить побольше бесплатных объявлений двойные стандарты, не иначе

Аноним 319

Аноним 886: не ездите к тем у кого состояние не очень. это все можно уточнить до..

в переписке то оно у всех идеальное, но у всех понятие идеальности свое по факту получается

Аноним 147

Аноним 967: Ну то есть нормально в этой же теме обсуждать как обойти правила авито чтобы выложить побольше бесплатных объявлений

и?
вы не на авито сейчас, на юмаме. здесь есть правила. перечитайте их, может, поймете, о чем люди пишут.
все, что правилами не запрещено - обсуждать можно

Аноним 307

Аноним 147: все, что правилами не запрещено - обсуждать можно

Так а вы то что переживаете,? Пусть модераторы этим занимаются. Вы как бабка сварливая, одно да потому ..

Аноним 967

Аноним 307: Вы как бабка сварливая, одно да потому

Ага, как на рынке конкуренты точку открыли рядом

Аноним 317

Аноним 319: Таких как вы единицы, понимаете?

Возможно.
Я реально продаю очень хорошие вещи в идеальном состоянии, всегда постиранные, отпаренные, даже сохраняю этикетки все). Я это делаю не ради заработка, а для того, чтобы дать вещам вторую жизнь, в целях сохранения окружающей среды ну и просто люблю радовать людей). У меня уже много постоянных покупателей, которые мне напрямую звонят, бывает, что вещи даже до авито не доходят). Ну я в принципе не представляю как можно обманывать людей и продавать им вещи непригодные для использования. Я такие вещи несу на помойку. Ещё много чего бесплатно отдаю, но даже отдавая бесплатно, всегда все постираю и отпарю.

Аноним 147

Аноним 307: Вы как бабка сварливая, одно да потому ..

Аноним 967: конкуренты точку открыли рядом

дамы, вы в себе? я два сообщения написала. кто из нас бабка-то?

Суровый фенхель
мама
Екатеринбург

Заказывала с алиэкспресса дочке костюм для дома. Когда пришел, оказалось что дочка считает его пацанским, даже мерить отказалась наотрез.
Ну я порадовалась что сразу этикетки резать не стала, отфотала, в середине сентября продала.
Сейчас захожу в свой профиль, мне по этому костюму влепили единицу, мол с дырками
Когда фотографировала, никаких дырок не заметила, иначе б зашила конечно.
Я отзывы не выпрашиваю, поэтому их мало, и рейтинг теперь ниже 5*, и неизвестно сколько этот отзыв будет первым, который люди обо мне прочтут

Суровый фенхель
мама
Екатеринбург

Аноним 886: новый с дырками? как так?

Алиэкспресс подвёл
Но видимо дырки в каких-то труднодоступных местах, что ли. Я ведь и спереди и сзади фотала

Аноним 701

Аноним 319: Таких как вы единицы, понимаете?

Чё уж, я тоже така
Комбез Лэсси в идеальном состоянии (сама удивляюсь, не берегли, пылинки не сдували) продаю за тыщу, тишина. Но я область, у нас тут бренды единицы знают.

Анонимней анонима

У меня керри без следов эксплуатации вообще.. не продался в том году, в этом году тоже.. 1500 за 330 гр. 74+
Вообще не понимаю, что не так
Рейму аналогичного размера в состоянии новой вещи просто так отдала.. а на керри этот не поднялась рука.. но и хранить у себя не хочу уже

Аноним 319

Анонимней анонима: У меня керри без следов эксплуатации вообще.. не продался в том году, в этом году тоже.. 1500 за 330 гр. 74+
Вообще не понимаю, что не так

тут на юмаме в междусобое выставите

Суровый фенхель
мама
Екатеринбург

Аноним 886: Суровый фенхель, странные вы люди, и вы и те ваши покупатели

Так понимаете, распаковала с почты, поняла что ребенок носить 100% не будет. Поэтому с микроскопом и не разглядывала, примерок даже не было, чтоб ткань внатяг увидеть. А при фотографировании ну не попадалось мне никаких дырок, я бы конечно же такое зашила.
А покупательница при покупке доставала, при мне рассмотрела - тоже всё гуд, купила же не вслепую.

Ну и блин, единицу влепила. Скидку просила, я не отказала, хоть бы 2-3 поставила.

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