Про странных покупателей с Авито.

конФФетка: Модель с озона была huppa emily, где и правда написано наполнитель пух-перо.
Сейчас муж принёс домой комбез, я читаю этикетку и вижу утеплитель 100% полиэстер. Нашла на сайте хуппы такую модель это huppa zippy, с утеплителем полиэстер. Хоть и написано 300 гр
За сколько купили? У этих моделей вообще-то большая разница в цене, чуть ли не в два раза. А на фото какой был? Вы ведь видели. Она могла ошибиться или просто не разбираться в моделях, нашла на озоне похожий да и всё. Сами-то вы смотрели. Или в объявлении был один, а вам продали другой?
Аноним 795: Только-что девушка попросила выслать ей 100-рублёвую книжку в Волгоград
Я бесплатно отдавала предметы, так кто-то попросил отправить в другой регион. даже отвечать ничего не стала.
Ps предметы не эксклюзив, в любом магнит-косметике или аптеке такие же или аналоги
конФФетка, согласна со всеми-все смотрится при покупке. если муж невнимательный-едете сами.\хотя у меня наоборот папаши-зануды-рассматривающие все по полчаса.
вещь не с чеком. возврата-гарантии нет.это уже надо запомнить!.
или носите сами или продавайте этот \честно\ и покупайте новый.\другой!
какой еще может быть вариант?!.
рассказывала может уже здесь .как у меня мама купила костюм д\с., но штаны были без лямок\не полукомбезом.\
так вот.на следующий день мне звонит бабушка с претензией. что лямок нет, привезу вам обратно!
Аноним 537: За сколько купили? У этих моделей вообще-то большая разница в цене, чуть ли не в два раза. А на фото какой был? Вы ведь видели
Что значит "большая разница в цене"?
Добавила фото обьявления, этот комбез опять выставлен на продажу, как будто не один он у них
Я повелась на описание в обьявлении(( долго сидела выбирала комбезы, подступающие холода меня смутили, и я быстрее заказала
Суровый фенхель: б отнеслась к этому как к платному опыту
Вот да, первый раз и неудачный.
Повелась ещё на слова "после 1 ребёнка", хотя модель 19 года оказывается
Просто, ну зачем писать то, что не соответствует действительности. Но это рынок, с дураками
конФФетка,
Ну что 19 года ещё не значит, что его не один ребёнок носил. Так а может написать продавцу и спросить про пух перо. Попросить вернуть, может согласится
конФФетка, вот что значит пересылом брать.по этому это не мое. пока глазами не увижу-не возьму. но это так отступление.
вам надо было этикетку просить сфотать. для убедительности с составом.
а так да,другой город-только на удачу берешь!
конФФетка: Что значит "большая разница в цене"?
То и значит - зиппи 5-6т стоит, эмили около 10. Если вы его за 1,5т.р. купили, переживать вам не о чем На фото Зиппи и есть.
Да и странно хотеть вещь стоимостью в 10т.р получить всего за 1,5т., да ещё и в состоянии нового. Не расстраивайтесь, купили - носите, это хороший конверт, хоть и не пуховый, и получили вы его за копейки.
конФФетка: этот комбез опять выставлен на продажу,
Он выставлен три недели назад
Ну и на вид конечно видно что это еврозима
Аноним 795: девушка попросила выслать ей 100-рублёвую книжку в Волгоград. Отказала
Вот тоже не могу купить очень нужную вещь, которой не хватает в комплект в моей коллекции из-за таких же продавцов.
Обидно. у нас в регионе нет, в тех двух местах нет знакомых.
Аноним 807: Он выставлен три недели назад
Так я его купила, по идеи должно объявление закрытся. Когда товар был в доставке, статус был "зарезервировать"
Аноним 807: Ну и на вид конечно видно что это еврозима
Я столько объявлений пересмотрела, но по фото не могу видать отличить.
Аноним 537: эмили около 10
Да нет, на озоне за 2800 можно было купить месяц назад. Акция была, я денег пожалела. Ну точнее не разбирались в видах одежды.
Аноним 886: вам надо было этикетку просить сфотать. для убедительности с составом.
Да, спасибо за совет. В следующий раз обязательно буду просить фото этикеток
Аноним 537: Не расстраивайтесь, купили - носите, это хороший конверт, хоть и не пуховый, и получили вы его за копейки.
В описании написано 300 гр утеплителя, и до - 30. Реально ли, или нужно ещё конверт покупать?
Всё таки прошлая зима была очень холодная, 2.5 месяца
Аноним 795: Только-что девушка попросила выслать ей 100-рублёвую книжку в Волгоград. Отказала, тк ехать три остановки до почты и обратно мне неудобно. К счастью, она не настаивала.
У меня как-то просили выслать книгу за 50 руб.
Я прикинула, что я потащусь на почту, отстою очередь и все ради каких-то 50 рублей))) Ну смешно же. Предложила ей выбрать еще какие-то вещи или книги из моих объявлений (которых более 100 шт у меня) хотя бы на общую сумму рублей 300, чтоб у меня был какой-то интерес заниматься этой хлопотной пересылкой. Она не захотела)
конФФетка,
Девочки подскажите как быть: муж выкупил комбез хуппа
Когда товар был в доставке, статус был "зарезервировать"
То есть Вы заказывали авито-доставкой и муж не посмотрел при выкупе? Да, в этом случае действительно ничего больше не сделать. Даже если бы (ну предположим) продавец согласился взять товар обратно, то сколько "съест" стоимость отправки туда-обратно... Проще ещё один купить)
Отзыв ещё можно написать на продавца из-за несоответствия описания и товара (деньги, конечно, не вернёшь, но может легче стать)))
По поводу холодной зимы. Если написано 300 г до -30, я бы оставила его и использовала. Синтетические утеплители ведут себя не хуже натуральных, а где-то и лучше (например, стирать проще). Да и все равно не будете же Вы подолгу гулять с коляской в самые морозы.
конФФетка,
Если вас это успокоит, всю зиму отъездили в коляске в таком комбезе , ни разу ребёнок не замёрз. Гуляли и в - 30. Флисовую поддеву под низ надевала на ребёнка в самые морозы.
Alterum: Отзыв ещё можно написать на продавца из-за несоответствия описания и товара
Можно да. Спасибо!
Минусят то вас поди ярые продавцы, которые тоже врут покупателям?
Я ничено никому не доказывают с пеной у рта, никого не обвиняю. Мне просто непонятно зачем так поступать, зачем вводить в заблуждение людей.
Но теперь то я научена, буду умнее.
Леди на пледе: От кроватей матрасы с мусорки за 10 минут упёрли
я в подъезд выставила, в надежде поймать кого нить из соседей помочь унести - так мне в дверь через 3 минуты позвонили с вопросом можно ли забрать
соседка тумбочку-раздолбайку выставила с с запиской что можно забрать если нужна - через 5 минут не было
Аноним 795,
плюс 1000! так же хотели у меня купить хрупкую вещь. цена копейки. на почту из-за этого гемора не пойду.
Пятровна,
Удивляюсь, как быстро забирают мебель, абсолютно любую)) на днях купили новую кухню, чтобы избавится от старой разместила объявление, поставила 5т посмотреть как пойдёт, но готова была и за тыщу отдать если что. Так то думала сначала вообще выбросить, дешёвая в среднем состоянии была. Ну и что вы думаете, оборвали телефон, унесли в тот же день и не торгуясь. Ещё и жаловались, что поймать не могли, куда ни позвонят - то продали уже, то забронировали. Я в шоке просто.
Пятровна: я в подъезд выставила, в надежде поймать кого нить из соседей помочь унести - так мне в дверь через 3 минуты позвонили с вопросом можно ли забрать
соседка тумбочку-раздолбайку выставила с с запиской что можно забрать если нужна - через 5 минут не было
Аноним 537: Удивляюсь, как быстро забирают мебель, абсолютно любую))
Мы переезжали, пока мебель выгружали, у нас стул из подъезда сперли
Аноним 537: оборвали телефон, унесли в тот же день и не торгуясь. Ещё и жаловались, что поймать не могли, куда ни позвонят - то продали уже, то забронировали. Я в шоке просто.
Дак ипотек в новостройках понабрали, а на ремонт и мебель денег нет. Вот и хватают на первое время что более менее приличное и задаром. Мы тоже в квартиру под сдачу б/у мебель поставили.
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Понятно, что очень неприятно, но действительно теперь вряд ли вы его вернёте. Дорого был выставлен?
Я б отнеслась к этому как к платному опыту.
Ну и не вся же зима у нас прям мороз. Вам и такой не слишком душный комбез вполне может пригодиться