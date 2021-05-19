Про странных покупателей с Авито.

Про не свой размер.
Продаю ветровки р.116.
Сначала спросили в переписке, на какой возраст?
Меня такие вопросы выстёгивают просто!
"А эта шапка подойдёт на 3 года?"
Ну откуда я знаю, какая у вашего ребенка голова в 3 года.
Ну это я про себя. А так, всегда вежливо отвечаю: вещь на такой-то рост, подойдёт максимум до такого-то, всё дети разные, замерьте своего ребёнка.
Ладно, пришла девушка за ветровками 116-ой ростовки. С дочкой, которая см на 10 выше и шире моей с ростом 124
Они ещё и мерить стали эти куртки, несмотря на наглядную нестыковку детей я сопротивлялась, но ей, видимо, надо было убедиться самой.
Спрашиваю, какой рост у ребенка. - Не знаю, говорит.
Ласково выпроводила с просьбой замерить рост дочери. Дала подсказку, чтобы минимум 134 искали
Аноним 701,
Вообще ничего такого не вижу, во первых окружность головы у всех детей примерно одинакова, исключительный случай - очень крупные дети или очень мелкие, в основном средний размер.
И у производителей размеры не сходятся, это уже все знают.
Купили в садик сандали 24 размер, впритык.
Вчера отправила мужа купить 25 размер, тот же производитель, та же марка обуви, но 25 размер болтается! Причём конкретно так, на 2 см большой, то есть надо менять на 23 размер Вот как так?
В детском мире заказала толстовку, размер 86. Болтается. Племянник 104 - ему как раз.
Если по фото видно что вещь большая, возможно и подойдёт.
Я стараюсь теперь всегда с ребёнком ездить и мерить, больше не беру в интернет магазинах.
Конечно это жутко не удобно, но вот так
Аноним 622,
я у меня наоборот было.закинула вещь в избранное.у продавца пришло сообщение.
он мне пишет -звоните? я -зачем? он-ну тут кнопка такая есть-вот и оправил ей ответ. мне такой вопрос -зачем еще не задавали.
я пишу -если мне надо будет звонить\писать\узнавать. я это сделаю .не надо быть таким навязчивым. человек только пока положил в избранное. . его в игнор. терпеть таких прилипал не могу!
еще бывают иногда липучки -не отвечаю .заманают с ???-тоже в блок отправлю.
Аноним 701: Сначала спросили в переписке, на какой возраст?
Меня такие вопросы выстёгивают просто! Меня тоже бесят подобные вопросы.
А ещё вопрос: а в каком возрасте ваш ребёнок носил эту вещь.
Моя дочь всегда была мелкая и худая, её сверстники всегда обгоняли по показателям.
Она в младших классах школы носила размеры, которые некоторые дошкольники одевают.
Аноним 701: Ну это я про себя. А так, всегда вежливо отвечаю: вещь на такой-то рост, подойдёт максимум до такого-то, всё дети разные, замерьте своего ребёнка.
Катёныч: исключительный случай - очень крупные дети или очень мелкие, в основном средний размер. исключительный случай не такой уж исключительный. Много крупных и мелких детей.
Катёныч: И у производителей размеры не сходятся, это уже все знают. Это смотря у каких производителей. У европейских смотришь размерную сетку и без проблем покупаешь.
Катёныч: Я стараюсь теперь всегда с ребёнком ездить и мерить, больше не беру в интернет магазинах.
Конечно это жутко не удобно, но вот так Отзывы смотрите, мерки с ребёнка или с его одежды снимите, длину его стопы измерьте и никаких проблем. Моей 11 лет, я её никогда не таскала с собой, все примерки в основном дома проходили.
Аноним 100, меня бы вопросительные знаки не оскорбили,а взбесили такой навязчивостью!
и в магазинах продавцов напирающих\подгоняющих не люблю.
сейчас огромный выбор товаров-дайте подумать человеку повыбирать ,а не хватать первое попавшееся.
Аноним 701,
не понимаю таких людей-времени некуда девать им что ли? сами тащатся,ребенка с собой еще и вас беспокоят не по делу.
меня такие поездки в пустоту напрягают даже не к людям. а в магазин.
ездили в мегу в выхи именно купить,не прогуляться \поглазеть! .
нет товара на складе в наличии,злая была .. как в ссср попала-,,дифцит,,
Django,
я тоже своих не таскала никуда.все длину\ширину изделия \стопы в см знаю и в путь.
ребенка в садик\школу и по магазинам\объявлениям.
Django: а в каком возрасте ваш ребёнок носил эту вещь.
Дурацкий вопрос Я обычно пишу сразу в объявлении "носили при росте от и до". А все равно одно... Недавно беговел продавала, замучилась отвечать на вопросы "подойдет ли на 2/3/4 года". Откуда я знаю то рост и комплекс вашего ребенка. Терпеливо отвечала как и с одеждой, что ездили от такого-то роста до такого-то, больше ничего не знаю.
Black raven: Я обычно пишу сразу в объявлении "носили при росте от и до" Я такое не пишу никогда. Указываю замеры, а также могу написать, как долго ребёнок носил вещь (б/у один сезон или всего несколько раз на выход в театр).
Аноним 100: Вы просто о себе высокого мнения слишком и очень мнительны, раз вас вопросительные знаки оскорбили
Ну да, конечно, вам виднее
Я принимаю заказы на Авито и отвлекаться на сигнал с телефона, чтобы увидеть 3 вопросительных знака мне было не очень интересно. Если бы человек задал вопрос, я бы вежливо ответила, что пока не планирую покупку. А так это очень навязчиво ещё и невежливо, даже вопрос не потрудились написать, а только знаки препинания
Меня это не оскорбило, никто не обязан сразу же отвечать, надумает купить - напишет, Я никогда никого вот так не тороплю и в чёрный список, за то что прямо сейчас не хотят покупать, уж точно не кидаю.
Аноним 100: Вам туристы ничего не ответили
Мне туристы что только не говорят
У меня это не вызывает истерики с киданием в чёрные списки.
Правильно тут пример с консультантом в магазине привели. Стою я такая, выбираю, ко мне подходит консультант и молча зависает с немым вопросом "Ну ты будешь брать или нет?" Я ему говорю - не стойте пожалуйста надо мной, если мне потребуется ваша консультация, я к вам обращусь. А тебя взяли и выгнали за это из магазина.
Так тут ещё и своим личным присутствием никого не напрягвешь, зашёл на Авито и вышел, даже пол не натоптал.
Django,
Очень хорошо, что вы не сталкивались с ситуациями, когда берёшь вещь, приезжаешь домой, меряешь ребёнку, а она мала или велика.
Стопу мерить не вижу смысла, так как есть ещё полнота ноги. Сандали в размер могут болтаться на ноге.
Лично я ничего плохого не вижу в таких вопросах, я на них спокойно отвечаю. Я не социопатична, и не психую от таких вопросов.
Если такие нежные - нечего и продавать.
Все их бесят, но денежки нести должны.
Хотеть померить я имею право, я эту вещь покупаю за деньги, а не забираю бесплатно. И вернуть ее продавцу с авито возможности нет.
Слава богу, мне попадаются хорошие продавцы, которые без проблем отвечают на такие вопросы, приглашают мерить, а не с каменным лицом стоят и думают «давай бери и вали отсюда».
Я хочу видеть как вещь сидит на мне, на ребёнке. Потому что могут быть два ребёнка идентичного размера, на одном красиво, на втором убого.
Зачем я буду брать то, что не буду носить? Я деньги не печатаю.
А то надизлайкали те, кому все не нравится.
Выложат вещь, напишут - 86 размер.
Замеры не спроси, на какой возраст не спроси, ищи сама. Зато ценники лупят как за новое в магазине со скидкой.
Катёныч: Очень хорошо, что вы не сталкивались с ситуациями, когда берёшь вещь, приезжаешь домой, меряешь ребёнку, а она мала или велика. Я сталкивалась с ситуациями, когда заказываешь вещи из Европы и США, а в итоге что-то могло не подойти. Никакой трагедии в этом не вижу.
Катёныч: Я не социопатична, и не психую от таких вопросов.
Если такие нежные - нечего и продавать.
Все их бесят, но денежки нести должны.
Катёныч: Хотеть померить я имею право Так не про примерку ведь шла речь. А про вопросы на Авито
Аноним 701: "А эта шапка подойдёт на 3 года?"
Django: а в каком возрасте ваш ребёнок носил эту вещь.
Django,
Касаемо отзывов ещё вам отвечу.
Комбинезон Carter’s, по отзывам - маломерит.
А на сколько маломерит - нигде не указано.
Прошу продавца скинуть замеры. Отвечают - приезжайте и меряйте.
Второй случай - комбинезон Бамбинизон.
Большинство отзывов, что большемерят больше чем на размер, несколько отзывов что идёт в размер.
Заказала 86 размер на рост 87 на сайте детского мира, почти месяц заказ ехал.
В итоге - мал! Причём жмёт между ног и в плечах, то есть он даже не в размер.
Пока я ждала заказ, 92 размер уже пропал из наличия, и это опять же ждать когда появится, вновь ждать месяц. Там и лето уже кончится, или ребёнок вырастет.
В итоге купила на авито Бамбинизон 92 размера, а он просто огромный, даже на 98 будет велик.
Марка одна, разница в расцветке.
Хотя по таблице в интернете все одинаково по меркам у обоих комбинезонов.
Django,
Речь шла о размерах.
Мне будет понятнее, если человек ответит «носили в 2 года».
Я тогда буду понимать стоит ли вообще ехать на примерку.
Катёныч: Касаемо отзывов ещё вам отвечу. Да, не переживайте вы так. Если по отличной цене, да с хорошей скидкой, можно и два размера заказать. А что касается покупки вещей по объявлению, так у вас всегда есть право выбора. Вы можете поехать на удачу, не зная замеров либо и вовсе отказаться от покупки у данного продавца.
Django,
Я не переживаю
Просто ответила, что не вижу ничего странного в вопросе.
Вот тоже на днях заезжала в детский обувной, подошла к продавцу и говорю - мне нужны сандали по стельке 15 см., это какой размер будет?
Она мне отвечает - вы мне лучше скажите возраст ребёнка.
Я сказала возраст, мне назвали размер
Катёныч: Речь шла о размерах.
Мне будет понятнее, если человек ответит «носили в 2 года».
Я тогда буду понимать стоит ли вообще ехать на примерку. Вам эта информация ничего не даст. Два года - это волобще понятие растяжимое, применительно к возрасту ребёнка, если мы обсуждаем размеры одежды и обуви. Производители тоже маркируют возраст и рост. Я никогда не смотрю сколько там лет указано на этикетке. Мне важнее только количество сантиметров. Я недавно купила футболки для старшей в Котоне. На них написано: 9-10 лет, 134-140 см. А моей дочери уже 11 лет и футболки эти не в притык, а с небольшим запасом идут. А если бы я ориентировалась исключительно на возраст, то выбрала бы размер 11-12, но там рост уже 146-152 у данного производителя. И вещи были бы просто огромными.
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Двойные стандарты в действии Почему то в магазинах людей бесят консультанты которые подходят и спрашивают «вам помочь?»