ОРЗ и ОРВИ во время беременности

На каких сроках беременности особенно опасны ОРЗ и ОРВИ, чем отличаются эти простудные заболевания, какие медицинские препараты разрешены будущим мамам, а какие нет и какие методы профилактики можно использовать.

Несмотря на то, что большинство будущих мам стараются себя беречь от воздействия вредных факторов, многие из них тем не менее при беременности простужаются. Это объясняется тем, что при беременности иммунитет снижается, поэтому будущая мама более подвержена инфекции.

Чем опасна простуда для малыша

Существует ли опасность для малыша? К сожалению да, особенно если заражение произошло в первом триместре.

Наибольшую опасность для малыша представляют вирусные инфекции (ОРВИ), особенно грипп. В первом триместре вирус может вызывать пороки развития у малыша. В этом сроке обычно действует закон «все или ничего»: либо у плода формируются пороки развития несовместимые с жизнью (в этом случае чаще всего происходит самопроизвольный выкидыш), либо вирус обходит его стороной и не оказывает никакого влияния. Поэтому если беременность после простуды протекает нормально, по результатам исследований патологии плода не выявлено, значит скорее всего все хорошо.

После 12 недель все органы малыша уже сформированы, поэтому грубых пороков развития инфекция вызвать не может. Однако возможно развитие фетоплацентарной недостаточности, гипоксии плода, повышается риск преждевременных родов.

Если мама простудилась незадолго до родов, может возникнуть ситуация, что у малыша при рождении наблюдаются признаки перенесенной гипоксии: ребенок вялый, бледный, крик слабый, могут быть нарушения дыхания. В этой ситуации малышу требуется проведение лечения, возможно даже в первые 2-3 суток ему придется пребывать в палате интенсивной терапии. Кроме того, после перенесенной гипоксии ребенок более подвержен родовому травматизму.

Несмотря на все вышесказанное, не стоит паниковать, если вы простудились. Помните, что до 80% женщин по крайней мере в легкой форме переносят простуду, причем большая часть в начале беременности, но при этом у большинства беременность заканчивается благополучно, и несмотря на простуду и грипп, рождаются здоровые малыши.

Риск поражения плода при простуде точно не определен, так как в большинстве случаев нельзя точно сказать, привел ли к аномалиям развития и течения беременности вирус, либо что-то другое (все мы ежедневно подвергаемся воздействию слишком многих вредных факторов: экология, бытовая химия, консерванты и тому подобное).

Чем отличаются ОРВИ и ОРЗ

Диагноза «простуда» не существует, обычно врач ставит диагноз ОРЗ или ОРВИ. ОРВИ – это острая респираторная вирусная инфекция, ОРЗ – острое респираторное заболевание (оно может быть вызвано как вирусами, так и бактериями).

Из всех простуд наиболее опасен грипп. Диагноз «грипп» с точкой поставить сложно (иногда трудно отличить его от других вирусных инфекций). Но помните, что в теплое время года гриппа не бывает – для гриппа характерна сезонность.

Вирусные инфекции обычно проявляются повышением температуры, заложенностью носа, прозрачными обильными выделениями из носа, может быть сухой кашель. При бактериальных инфекциях выделения из носа зеленые, густые, может отхаркиваться мокрота с «зеленью».

Грипп обычно начинается очень остро, резко повышается температура, появляется ломота в суставах, мышечные боли, сильная слабость. Кашель и насморк присоединяются на 2-3 день. Температура может повышаться до 40 и держаться 3-7 дней.

Лечение

Пожалуй, ни у кого не вызывает сомнений, что назначение лекарственных препаратов у беременной женщины должно быть сведено к минимуму. Однако пускать заболевание на самотек нельзя, лечиться нужно обязательно, чтобы не возникло осложнений (ангина может привести к заболеванию почек, грипп – к пневмонии, банальное ОРВИ к хроническому бронхиту). Причем чем раньше вы начнете лечиться, тем лучше. Начинать лечение нужно уже когда вы только начинаете чувствовать небольшое недомогание. Желательно обратиться к врачу, чтобы он объяснил вам, какие средства безопасны, а какие нет, потому что даже народные средства можно применять не все. Кроме того, даже если простуда протекала в легкой форме, обязательно нужно проконтролировать состояние малыша.

Можно Нельзя Поливитамины, витамин С БАД Препараты, содержащие парацетамол (Панадол) Аспирин и содержащие его препараты (Колдрекс, Эффералган) Полоскание горла солевым раствором Большинство антибиотиков Капли в нос: Аква Марис, Пиносол Нежелательно Галазолин, Нафтизин Сиропы от кашля Доктор Мом, Геделикс Амброксол, Амбробене (противопоказаны в первом триместре) Теплые носки Ножные ванночки Отвар ромашки, шалфея, эвкалипта - полоскание Отвары и настойки календулы

Чтобы выгнать инфекцию из организма, нужно много пить (благо на ранних сроках беременности ограничения жидкости в большинстве случаев не требуется). Лучше всего помогают зеленый чай и клюквенный морс. Питье должно быть теплым. Особенно важно много пить при повышении температуры. В третьем триместре беременности, когда часто появляются отеки беременных, потребление большого количества жидкости нежелательно.

Если вы еще не начали принимать витамины для беременных, то сейчас пора начать, так как при болезни потребность в витаминах повышается. При первых симптомах простуды (общее недомогание, слабость) остановить ее поможет витамин С в достаточно больших дозах (его можно принимать в виде драже дополнительно к поливитаминам, либо в составе продуктов питания – морсов, лимона, апельсина).

Не рекомендуется при беременности использование различных БАДов, так как нет данных об их безопасности при беременности.

Хорошее народное средство – теплые шерстяные носки на ночь. А вот ножные ванночки использовать нельзя, так как они могут привести к угрозе прерывания и даже выкидышу.

Антибиотики при лечении ОРВИ и гриппа не эффективны, так как они действуют на бактерии, а не на вирусы. Кроме того, большинство антибиотиков при беременности противопоказаны или имеют ограничения к применению. Назначение антибиотиков может потребоваться при ангине или пневмонии, препарат и длительность курса определяет врач.

При кашле и боли в горле главным помощником является теплое молоко с маслом и медом. Очень полезны ингаляции с ромашкой или с простым физраствором. Если дома нет специального ингалятора, то можно «ингалироваться» над кастрюлей с вареной картошкой. Для полоскания горла можно использовать отвар ромашки или шалфея, морскую воду (или простую воду с солью и йодом).

Из лекарственных препаратов при кашле можно воспользоваться йодинолом (его разводят чайную ложку на стакан воды и полощут горло). Можно принимать сиропы от кашля: Геделикс, Доктор Мом.

При насморке разрешены капли Пиносол и Аква Марис. Популярный Нафтизин лучше при беременности не принимать, так как исследования на его безопасность у беременных не проводились. Если нос заложен, и больше ничего не помогает, применение Нафтизина допустимо. Платки лучше использовать одноразовые.

Сбивать температуру требуется, только если она поднялась выше 38-38,5. При беременности разрешены только жаропонижающие средства на основе парацетамола (Панадол). Их можно принимать и при головной боли. Препараты, содержащие аспирин, противопоказаны. Жаропонижающими могут служить также чаи с малиной или липой.

Лекарственных препаратов в настоящее время много, и перечислить все, которые можно применять, и все которые нельзя, невозможно. Поэтому перед использованием препарата обязательно прочитайте инструкцию, а лучше обратитесь к врачу.

На поздних сроках беременности, кроме лечения непосредственно простуды, врачом могут назначаться препараты для коррекции фето-плацентарной недостаточности для профилактики гипоксии плода.

Профилактика

В сезон простуд особенно важно следить за тем, чтобы организм получал достаточно витаминов, поэтому нужно провести курс витаминотерапии, то есть в течение 3-4 недель принимать поливитамины для беременных.

Можно смазывать нос мазью или гелем Виферон, особенно когда вы собираетесь посещать общественные места (транспорт, женскую консультацию, магазины и т.д.).

Если кто-то болеет дома, положите в комнате на тарелочку мелко порезанный чеснок. Содержащиеся в нем фитонциды (растительные противомикробные вещества) защитят дом от инфекции.

Обязательно проветривайте помещение, даже в холодное время года (сами при этом выходите из проветриваемой комнаты).

Можно использовать аромамасла: пихтовое, масло чайного дерева, апельсина или эвкалипта. Их можно использовать как для обеззараживания воздуха в помещении (капнуть пару капель на аромалампу), так и для защиты себя в общественных местах (нанести капельку масла в нос, если запах вас не раздражает).

Важно, чтобы воздух был хорошо увлажнен. Если вы используете обогреватели, то желательно приобрести увлажнитель воздуха, так как обогреватели воздух сушат. Можно также увлажнять воздух в помещении, положив на батарею мокрое полотенце.

Хотя простуда вещь неприятная, но справиться с ней можно и нужно. На гадкие вирусы, атаковавшие беременную женщину, найдется управа!